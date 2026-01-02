Ressaca: veja alimentos e bebidas para recuperar o bem-estar

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 12:29
Após festas e confraternizações, a ressaca costuma surgir como resposta do corpo ao excesso de bebida alcoólica. Dor de cabeça, enjoo, sensação de cansaço e desconforto geral são sinais comuns desse desequilíbrio, que também está associado à desidratação e a escolhas alimentares menos adequadas durante as celebrações.
No entanto, é possível amenizar esse quadro com algumas escolhas inteligentes. Segundo o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), o caminho da recuperação passa por três pilares: hidratação, descanso e boa alimentação.
“O álcool faz o corpo perder água, sais minerais e desgasta o fígado. Então, o ideal é dar preferência a líquidos ricos em eletrólitos, frutas, carboidratos leves e proteínas de boa qualidade no dia seguinte”, orienta.
Durante a ressaca, o médico recomenda 7 alimentos para reequilibrar o corpo:
Além de muita água, outras bebidas ajudam na recuperação durante a ressaca:
É importante evitar bebidas com muito açúcar, refrigerantes e café em excesso, pois eles podem agravar a desidratação e irritar o estômago.
Prevenir a ressaca ainda é o melhor remédio. Veja como se preparar para evitar o mal-estar no dia seguinte:
“A ressaca é fruto da sobrecarga que o álcool impõe ao corpo: desidratação, desequilíbrio de sais minerais, esforço do fígado, queda do açúcar no sangue. Mas com escolhas alimentares inteligentes, hidratação adequada e descanso, é possível aliviar os sintomas de forma eficaz”, finaliza o nutrólogo.
Por Andréa Simões
