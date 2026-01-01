Home
>
Se cuida
>
Afta: veja como aliviar o desconforto e acelerar a recuperação

Afta: veja como aliviar o desconforto e acelerar a recuperação

Pequena lesão dolorosa que surge na mucosa da boca pode ser causada por diferentes fatores

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:30

A maior parte das aftas some por conta própria, mas alguns casos exigem a orientação de um profissional de saúde (Imagem: Di Studio | Shutterstock)
A maior parte das aftas some por conta própria, mas alguns casos exigem a orientação de um profissional de saúde Crédito: Imagem: Di Studio | Shutterstock

A saúde bucal vai muito além dos cuidados com dentes e gengivas, incluindo também a atenção às mucosas que revestem toda cavidade oral. Quando surgem ulcerações dolorosas nessa região, conhecidas popularmente como aftas, é fundamental compreender suas origens para um tratamento eficaz.

Recomendado para você

Pequena lesão dolorosa que surge na mucosa da boca pode ser causada por diferentes fatores

Afta: veja como aliviar o desconforto e acelerar a recuperação

Nutricionistas compartilham estratégias para recuperar o equilíbrio, sem recorrer a dietas restritivas ou se privar de alimentos

Exagerou no final de ano? Veja dicas de como voltar à rotina após as festas

Especialistas dão dicas de quais alimentos ajudam na desintoxicação, reidratação e recuperação do corpo após o consumo de álcool

Festa de ano-novo: saiba o que comer e beber para aliviar a ressaca

De acordo com a coordenadora do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, Manuella Lamarão, o surgimento de aftas pode estar relacionado a diversos fatores. “Elas podem aparecer devido a pequenas lesões na mucosa, imunidade baixa, falta de vitaminas do complexo B, reações a bactérias bucais, doenças inflamatórias do sistema digestivo e até situações de estresse emocional”, explica.

O impacto dessas feridas, por sua vez, ultrapassa o desconforto momentâneo, interferindo nas atividades básicas do cotidiano. “A dor é causada pela fricção constante entre os dentes, a língua e os alimentos. Comidas muito ácidas ou apimentadas agravam o quadro e prolongam o processo de cicatrização. Em alguns casos, até a fala é afetada, já que o movimento da boca pode irritar ainda mais a região”, destaca a profissional.

Aliviando o desconforto gerado pela afta

Durante o período de cicatrização, que costuma durar de uma a duas semanas, algumas medidas simples ajudam a reduzir o desconforto provocado pela afta:

  • Evite alimentos ácidos, apimentados ou muito condimentados;
  • Escove os dentes com cuidado e use escova de cerdas macias;
  • Faça bochechos suaves com enxaguantes sem álcool;
  • Aplique gelo no local para aliviar a irritação.
Quando a afta tem causas mais complexas, o acompanhamento profissional é essencial (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)
Quando a afta tem causas mais complexas, o acompanhamento profissional é essencial Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Quando procurar ajuda profissional?

Embora a maioria das aftas desapareça sozinha, Manuella Lamarão reforça que é importante procurar um dentista ou médico em casos específicos:

  • Se as aftas não cicatrizarem após duas semanas;
  • Se forem frequentes ou muito dolorosas;
  • Se houver febre, aumento de gânglios ou outros sintomas associados;
  • Se a dor impedir a alimentação ou a fala.

“O cuidado caseiro pode aliviar, mas nem sempre resolve. Em alguns casos, o problema pode ter causas mais complexas e até se confundir com lesões de origem infecciosa ou tumoral. Por isso, o acompanhamento profissional é essencial para um diagnóstico seguro”, orienta a dentista.

Por Priscila Dezidério

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais