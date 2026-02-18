Passou da conta no Carnaval? Veja 10 dicas infalíveis para aliviar a ressaca

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:32
Depois de dias de blocos, desfiles, pouco sono e excesso de álcool, o corpo inevitavelmente cobra a conta. Dor de cabeça, enjoo, fraqueza, indisposição e aquela sensação de ‘corpo pesado’ são sinais clássicos da ressaca. Embora não exista cura instantânea, algumas escolhas simples podem ajudar a reduzir o desconforto e acelerar a recuperação.
A boa notícia é que o mal-estar tende a melhorar com o tempo. “A ressaca é um reflexo do desequilíbrio do organismo, principalmente por desidratação, perda de eletrólitos, inflamação e queda de energia. O foco deve ser reidratar, oferecer nutrientes leves e respeitar o ritmo do corpo”, explica a nutróloga Dra. Marcela Reges da Afya Goiânia.
De forma simples, o álcool provoca uma combinação de efeitos no organismo: desidratação intensa, perda de minerais importantes (eletrólitos), inflamação, queda de glicose e energia, além de sobrecarregar o fígado, que precisa trabalhar mais para metabolizar a substância. “Não é apenas ‘excesso de bebida’, é um estado real de estresse metabólico. Por isso, soluções radicais ou jejum só pioram”, resume o professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna Diego Righi.
Embora a ressaca melhore ao longo do dia, alguns sintomas exigem atenção imediata, como:
Por Beatriz Felicio
