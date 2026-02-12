Se cuida

Maxixe ajuda a emagrecer? Veja 6 benefícios do vegetal e como incluir na dieta

Rico em vitaminas, minerais e fibras, ele se destaca como um alimento funcional

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:29

O maxixe é rico em nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo Crédito: Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock

O maxixe ( Cucumis anguria ) é um vegetal de origem africana, amplamente consumido nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Pertencente à mesma família do pepino e da melancia, ele possui sabor levemente amargo e textura crocante. Rico em vitaminas, minerais e fibras, se destaca como um alimento funcional que pode contribuir para a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar.

Inclusive, conforme o artigo científico “Avaliação do potencial bioativo do maxixe ( Cucumis anguria l .) frente às doenças crônicas não transmissíveis”, publicado na Revista Eletrônica Perspectivas da Ciência e Tecnologia, a inserção do vegetal na dieta humana pode auxiliar na prevenção e tratamento das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, osteoporose, entre outras, devido aos seus micronutrientes.

Veja, abaixo, 6 benefícios do maxixe para a saúde e como incluí-lo na dieta!

1. Fortalece o sistema imunológico

Rico em vitamina C e antioxidantes, o maxixe contribui para o fortalecimento do sistema imunológico. Esses nutrientes ajudam a combater infecções e a proteger o organismo contra doenças comuns, como gripes e resfriados. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo (USP) e da Food Research Center (FoRC), 100 g de maxixe cru e com casca oferecem cerca de 12 mg de vitamina C.

2. Auxilia no controle do peso

Com poucas calorias e rico em fibras, o maxixe ajuda a aumentar a sensação de saciedade, o que contribui para a redução do apetite e do consumo calórico ao longo do dia. Além disso, por ter alto teor de água, também auxilia na hidratação do corpo — fator importante para quem busca perder peso de forma saudável.

3. Contribui para a saúde cardiovascular

O potássio presente no maxixe ajuda a regular a pressão arterial, enquanto os antioxidantes auxiliam na redução do colesterol LDL (ruim). Esses efeitos combinados beneficiam a saúde do coração, pois contribuem para a melhora da circulação sanguínea e ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose.

Inclusive, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

O maxixe é uma excelente fonte de cálcio e magnésio Crédito: Imagem: Nathalia F.G | Shutterstock

4. Fortalece ossos e dentes

O maxixe é uma excelente fonte de cálcio e magnésio. Segundo a TBCA, 100 g do vegetal cru e com casca contêm cerca de 38,4 mg de cálcio e 9,5 mg de magnésio. Seu consumo pode ajudar a prevenir doenças como a osteoporose e outras condições relacionadas à perda de massa óssea.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

5. Promove a saúde ocular

A vitamina A presente no maxixe desempenha um papel importante na manutenção da saúde ocular . Esse nutriente é essencial para a formação da proteína que atua na retina e permite a visão em ambientes com pouca luz. Além disso, possui ação antioxidante, que contribui para a proteção das células dos olhos contra danos causados pelos radicais livres, ajudando a reduzir o risco de doenças como a degeneração macular relacionada à idade.

6. É fonte de fibras

O maxixe cozido contém 3,15 g de fibra alimentar por 100 g, segundo a TBCA. As fibras , por sua vez, são essenciais para o funcionamento adequado do intestino, promovem saciedade prolongada e auxiliam no controle glicêmico. Além disso, contribuem para a redução do colesterol sanguíneo e alimentam as bactérias benéficas da microbiota intestinal. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

Formas de incluir o maxixe na dieta

O maxixe é um alimento versátil que pode ser incorporado à dieta de diversas maneiras:

Cru em saladas: fatiado finamente, adiciona crocância e sabor único;

Refogado: cozido com temperos, é um acompanhamento tradicional em diversas regiões;

Em sopas e caldos: adiciona textura e nutrientes às preparações líquidas;

Grelhado: realça o sabor e pode ser servido como entrada ou acompanhamento;

Recheado: pode ser cortado ao meio e recheado com carnes, legumes ou queijos;

Em conservas: preparado em picles, é uma opção de aperitivo saudável.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que o maxixe oferece para a saúde, é importante reforçar que seu consumo não deve, em hipótese alguma, substituir tratamentos médicos ou o acompanhamento profissional. Além disso, o ideal é que ele faça parte de uma dieta equilibrada , variada e saudável, composta por diferentes grupos alimentares que atendam às necessidades do corpo.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta