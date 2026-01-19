Se cuida

Mastruz: 5 chás com a planta e seus benefícios para a saúde

Veja como preparar receitas que favorecem o bom funcionamento do organismo e ajudam no tratamento de doenças

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:31

Chá de mastruz Crédito: Imagem: madorf | Shutterstock

O mastruz, também conhecido como erva-de-santa-maria ou chá-do-méxico, é uma planta bastante utilizada na medicina popular. Suas folhas são ricas em propriedades antimicrobianas, expectorantes, anti-inflamatórias e digestivas. Tradicionalmente, é usado no tratamento de problemas respiratórios, infecções intestinais e dores musculares. A infusão é uma das formas mais comuns de consumo.

A seguir, confira receitas de chá com mastruz e os benefícios que elas oferecem para a saúde!

Chá de mastruz

O chá de mastruz é conhecido pelo seu efeito expectorante, ajudando a limpar as vias respiratórias e aliviar sintomas de gripes e resfriados. Além disso, favorece a digestão e atua na redução de dores musculares.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas frescas de mastruz

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça a água em uma panela até levantar fervura. Em seguida, desligue o fogo e adicione as folhas de mastruz. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e consuma morno.

Chá de mastruz com hortelã, gengibre e limão

Essa combinação é conhecida por auxiliar a digestão e aliviar desconfortos gastrointestinais. O mastruz contribui para a limpeza do organismo, enquanto a hortelã ajuda a reduzir gases e o gengibre estimula a digestão. O limão acrescenta vitamina C e ação antioxidante, fortalecendo o sistema imunológico.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas frescas de mastruz picadas

6 folhas de hortelã

1 rodela de gengibre

Suco de 1/2 limão

250 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente o mastruz, a hortelã e o gengibre à água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e adoce com mel. Consuma morno.

Chá de mastruz com limão-siciliano Crédito: Imagem: Stefanie Keller | Shutterstock

Chá de mastruz com limão-siciliano

O chá de mastruz com limão-siciliano ajuda a favorecer a digestão e o bem-estar do organismo, sendo tradicionalmente consumido para aliviar desconfortos gastrointestinais leves. O mastruz é conhecido na cultura popular por auxiliar no funcionamento do sistema digestivo e na sensação de limpeza do corpo, enquanto o limão-siciliano contribui com vitamina C e compostos antioxidantes, que ajudam a fortalecer as defesas naturais .

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas frescas de mastruz

3 rodelas de limão-siciliano

200 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione as folhas de mastruz e as rodelas de limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e sirva quente.

Chá de mastruz com erva-doce, camomila e gengibre

Esse chá é indicado para promover relaxamento e bem-estar digestivo. A camomila ajuda a acalmar, a erva-doce reduz cólicas e gases, e o gengibre contribui para o equilíbrio do sistema digestivo. O mastruz complementa a receita com suas propriedades tradicionais de apoio ao funcionamento intestinal.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas frescas de mastruz picadas

1 colher de chá de erva-doce

1 colher de chá de flores secas de camomila

1 rodela de gengibre

250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o mastruz, a erva-doce, a camomila e o gengibre à água quente. Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e sirva morno.

Chá de mastruz com alho

Esse chá é indicado para fortalecer as defesas do organismo e combater infecções respiratórias. O alho tem ação antibacteriana e anti-inflamatória, o que, aliado ao mastruz, promove um efeito purificador no corpo.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas frescas de mastruz

1 dente de alho amassado

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Coloque a água e o alho em uma panela e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, adicione o mastruz e deixe a mistura em infusão por 10 minutos. Coe e sirva morno.

Atenção: apesar de natural, o mastruz deve ser consumido com cautela. O uso excessivo pode causar efeitos adversos. Gestantes, lactantes, crianças e pessoas com condições de saúde específicas devem buscar orientação de um profissional de saúde antes de consumir a planta.

