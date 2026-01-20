Se cuida

Inteligência emocional: 7 passos essenciais para sucesso na vida pessoal e profissional

Descubra como autoconhecimento, empatia e equilíbrio emocional podem transformar suas relações e melhorar sua performance no dia a dia

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:31

A inteligência emocional influencia diretamente decisões, comportamentos e a qualidade das relações Crédito: Imagem: Stock Holm | Shutterstock

Cada vez mais presente em debates sobre saúde mental, relacionamentos e mercado de trabalho, a inteligência emocional deixou de ser um conceito abstrato e se consolidou como uma habilidade prática e indispensável. Reconhecer, compreender e lidar com as próprias emoções, assim como entender o que o outro sente, influencia diretamente decisões, comportamentos e a qualidade das relações.

Segundo Gláucia Santana, psicanalista, hipnoterapeuta clínica e especialista em regulação emocional, com atuação voltada à reprogramação de padrões emocionais, desenvolver inteligência emocional é um processo contínuo e profundamente ligado à consciência interna. “Não é algo com que a pessoa nasce pronto. A inteligência emocional se constrói ao longo da vida, a partir da forma como cada um aprende a lidar com o que sente e com as experiências que vive”, explica.

A seguir, a especialista compartilha 7 passos essenciais para desenvolver essa habilidade. Confira:

1. Comece pelo autoconhecimento

O ponto de partida, de acordo com a especialista, é o autoconhecimento. Identificar emoções, reconhecer gatilhos e perceber reações automáticas permite sair do impulso e agir de forma mais consciente. “Quando a pessoa entende por que reage de determinada maneira, ela deixa de ser refém da emoção e passa a ter mais escolha sobre como responder”, afirma.

2. Aprenda a nomear seus sentimentos

Outro aspecto fundamental é aprender a nomear os sentimentos. Emoções como raiva, medo, frustração e tristeza muitas vezes aparecem mascaradas em comportamentos defensivos ou no silêncio. “Dar nome ao que se sente ajuda a organizar o mundo interno e reduz a sensação de confusão emocional”, destaca Gláucia Santana.

3. Pratique a regulação emocional

A regulação emocional também ocupa papel central nesse processo. Desenvolver inteligência emocional não significa evitar emoções difíceis, mas atravessá-las com mais equilíbrio. “Sentir faz parte. A diferença está em não agir de forma destrutiva, nem contra si, nem contra o outro”, pontua a psicanalista Gláucia Santana.

A empatia amplia a compreensão nas relações e diminui conflitos Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

4. Exercite a empatia nas relações

A empatia aparece como outro pilar importante. A capacidade de se colocar no lugar do outro amplia a compreensão nas relações e diminui conflitos. “Empatia não é concordar com tudo, é reconhecer a emoção do outro sem desqualificá-la”, explica.

5. Aposte na comunicação assertiva

A comunicação assertiva completa esse conjunto de habilidades. Expressar sentimentos com clareza, sem agressividade ou culpa, fortalece vínculos e evita o acúmulo de mágoas. “Muitos sofrimentos emocionais surgem daquilo que não foi dito ou foi comunicado de forma atravessada”, observa a especialista.

6. Aprenda a lidar com frustrações

Lidar com frustrações também faz parte do amadurecimento emocional. Nem sempre a vida segue o roteiro esperado, e a inteligência emocional ajuda a tolerar limites, perdas e mudanças. “Quem desenvolve essa habilidade entende que a frustração não é fracasso, mas parte do crescimento”, afirma Gláucia Santana.

7. Busque apoio profissional quando necessário

Por fim, buscar apoio profissional é uma ferramenta importante nesse caminho. A terapia oferece um espaço seguro para elaborar emoções, revisar padrões e construir respostas mais conscientes. “Cuidar da saúde emocional é um investimento que reflete em todas as áreas da vida”, conclui.

Em um cenário cada vez mais acelerado e exigente, a inteligência emocional deixou de ser um diferencial e se tornou uma necessidade. Reconhecer emoções, aprender a regulá-las e transformar experiências internas em aprendizado é um passo essencial para uma vida mais equilibrada e relações mais saudáveis.

Por Sarah Monteiro

