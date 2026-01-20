Se cuida

Taioba: benefícios da planta nutritiva que pode transformar sua alimentação

Apesar de ser consumida há gerações, muitas pessoas ainda desconhecem seu potencial culinário e suas propriedades alimentares

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:31

A taioba é uma PANC repleta de benefícios para o organismo, oferecendo vitaminas e minerais essenciais à saúde Crédito: Imagem: Silviopl | Shutterstock

A taioba ( Xanthosoma sagittifolium Schott ) é uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) originária da América Central e amplamente cultivada no Brasil. As PANCs são espécies comestíveis que não fazem parte do cardápio habitual da população, mas possuem alto valor nutricional e crescem de forma espontânea ou são cultivadas em diversas regiões do país.

A taioba, especificamente, apresenta folhas verdes largas, pertence à família Araceae e se adapta facilmente a climas tropicais e subtropicais. Apesar de ser consumida há gerações, ela é rica em compostos essenciais ao organismo. A folha pode ser preparada de diversas maneiras: refogada, cozida, em tortas ou como recheio de bolinhos.

Confira os principais motivos para incluir essa planta versátil no seu cardápio diário!

1. Ajuda a proteger a visão e a fortalecer a imunidade

A taioba se destaca como fonte expressiva de vitamina A, oferecendo 496 mcg por 100 g, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo em parceria com o Food Research Center. Esse nutriente desempenha papel fundamental na saúde ocular , ajudando a prevenir problemas como cegueira noturna e degeneração macular. Além disso, atua diretamente no fortalecimento do sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções.

2. Auxilia no fortalecimento de ossos e dentes

Com 110 mg de cálcio a cada 100 g, conforme dados da TBCA, a taioba surpreende quem imagina que apenas laticínios fornecem esse mineral. Trata-se de uma quantidade significativa para uma folha verde. O cálcio presente na planta auxilia na formação e manutenção da estrutura óssea, prevenindo osteoporose e fraturas.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

Além da saúde dos ossos, esse mineral participa de funções vitais como contração muscular, coagulação sanguínea e transmissão de impulsos nervosos.

3. Eleva o valor nutritivo de refeições

Pesquisadores brasileiros publicaram, no Brazilian Journal of Food Technology , um trabalho mostrando como a taioba pode funcionar como fonte de minerais na alimentação, intitulado “ Muffins nutritionally enriched with taioba flour (Xanthosoma sagittifolium) “.

Eles desenvolveram uma metodologia simples: colheram folhas da planta, limparam bem, deixaram secar naturalmente no sol durante 48 horas e depois moeram, transformando em pó. Esse pó, por sua vez, foi misturado em diferentes quantidades (10% e 20%) na massa de muffins caseiros.

Quando compararam os bolinhos normais com os que tinham taioba, descobriram que a versão enriquecida continha muito mais minerais. A quantidade desses nutrientes aumentava conforme colocavam mais farinha de taioba na receita. O estudo, então, comprovou que incluir essa planta em receitas diárias eleva o valor nutritivo das refeições de maneira prática e acessível.

A taioba pode auxiliar no controle da pressão arterial e reduzir riscos ligados à hipertensão, pois tem potássio em sua composição nutricional Crédito: Imagem: CMYK MAKER | Shutterstock

4. Pode contribuir para o controle da pressão arterial

A presença de 164 mg de potássio por 100 g, conforme informações da TBCA, faz da taioba uma parceira importante para o sistema cardiovascular. Esse mineral atua equilibrando os níveis de sódio no organismo, ajudando a controlar a pressão arterial e reduzindo riscos de hipertensão. Isso é especialmente importante porque a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que atinge 35% da população brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde.

Além do coração, o potássio beneficia a função muscular e nervosa, evitando cãibras e fadiga. Para atletas ou praticantes de atividades físicas, a hortaliça representa fonte natural de reposição eletrolítica. Assim, ao adicioná-la às refeições, você cuida da saúde cardiovascular enquanto mantém energia e disposição ao longo do dia.

5. Melhora o trânsito intestinal

A taioba é uma fonte importante de fibras. Ela oferece 5,05 g de fibra alimentar a cada 100, segundo a TBCA, contribuindo significativamente para o funcionamento adequado do intestino. Essas fibras aumentam o volume das fezes, facilitam a eliminação e previnem problemas como constipação e hemorroidas.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Quem sofre com irregularidade intestinal encontra na planta uma solução natural e eficaz.

Mas os benefícios vão além do intestino. As fibras também promovem saciedade prolongada, auxiliando no controle do peso corporal e evitando excessos alimentares. Ademais, ajudam a regular os níveis de glicose no sangue.

6. Ajuda a evitar a anemia

Com 1,62 mg de ferro a cada 100 g, conforme registrado na TBCA, a taioba oferece ajuda valiosa na prevenção da anemia ferropriva. Embora seja ferro não heme (de origem vegetal), sua absorção aumenta consideravelmente quando consumida com fontes de vitamina C, como limão, laranja ou tomate. Essa combinação estratégica potencializa os benefícios nutricionais.

O ferro participa ativamente da produção de hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Níveis adequados desse mineral garantem energia, disposição e previnem cansaço excessivo. A deficiência de ferro — mais conhecida, em sua forma avançada, como anemia ferropriva — é uma condição que afeta cerca de 30% das mulheres brasileiras, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde de 2022.

Como consumir a taioba

A taioba jamais deve ser consumida crua. Suas folhas contêm naturalmente cristais de oxalato de cálcio, substância que causa irritação intensa na boca, garganta e sistema digestivo quando ingerida sem tratamento térmico adequado. Esse composto também pode prejudicar a absorção de minerais importantes pelo organismo.

O processo correto consiste em lavar bem as folhas, retirar os talos mais grossos e cozinhar em água fervente por pelo menos 10 minutos. Muitas pessoas preferem trocar a água durante o cozimento, descartando a primeira fervura e continuando com água limpa. Depois de cozida, a taioba pode ser refogada, adicionada a tortas, sopas ou outras preparações. Nunca utilize folhas amareladas, manchadas ou murchas, pois podem estar deterioradas.

Cuidados importantes

Apesar dos diversos benefícios que a taioba oferece à saúde, é importante destacar que o seu consumo não substitui tratamentos médicos nem o acompanhamento profissional. Ela pode ser uma aliada, mas não deve ser vista como solução única para problemas de saúde.

Pessoas com histórico de cálculos renais devem consultar um médico ou nutricionista antes de incluir a planta regularmente no cardápio, já que os oxalatos, mesmo após cozimento, podem influenciar essa condição. Gestantes, lactantes e crianças pequenas também devem buscar orientação especializada antes de introduzir esse alimento na rotina alimentar.

