Infecção pulmonar: 10 sintomas que podem indicar a doença

Reconhecer os sinais precocemente é fundamental para evitar complicações

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:28

Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis às infecções pulmonares Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

As infecções pulmonares seguem entre as principais causas de adoecimento no Brasil e se tornaram ainda mais frequentes nos últimos anos. O período pós-pandemia de covid-19, aliado ao aumento da poluição, às mudanças climáticas e à queda da cobertura vacinal, contribuiu para a alta nos casos de doenças respiratórias em diferentes faixas etárias. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos mais vulneráveis.

O clima mais quente e seco favorece a circulação de vírus respiratórios, enquanto a poluição irrita as vias aéreas e pode agravar quadros preexistentes. Diante desse cenário, Simone Sena, infectologista do dr.consulta, alerta para a importância de reconhecer os sintomas iniciais e buscar atendimento médico o quanto antes, evitando a progressão da doença.

Doenças respiratórias mais frequentes atualmente

Entre as crianças, as infecções mais comuns são a bronquiolite — geralmente causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) —, a pneumonia, crises de asma e infecções virais, como a gripe. Nos adultos, predominam quadros de pneumonia, gripe, covid-19, crises de asma, rinite e bronquite aguda. Nos idosos, o risco é maior para pneumonia grave, exacerbações de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), covid-19 e infecções por VSR, além de complicações relacionadas ao calor extremo e à poluição do ar.

Tipos mais comuns de infecção pulmonar

A pneumonia é uma infecção que atinge os alvéolos pulmonares , responsáveis pela troca de oxigênio no organismo. Pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos e, sem tratamento adequado, pode evoluir rapidamente para quadros graves, especialmente em idosos.

A bronquite é a inflamação dos brônquios, estruturas que conduzem o ar aos pulmões. Pode ser aguda, geralmente de origem viral, ou crônica, associada ao tabagismo, à poluição e à exposição prolongada a agentes irritantes. A bronquiolite afeta principalmente bebês e crianças pequenas e provoca sintomas como chiado no peito, tosse e dificuldade respiratória.

É importante ficar atento aos sintomas que podem indicar infecção pulmonar Crédito: Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

Sintomas que podem indicar infecção pulmonar

Mesmo com a vacinação, a covid-19 e outras infecções virais continuam circulando e podem causar desde quadros leves até pneumonias virais com comprometimento respiratório importante. Pensando nisso, a infectologista Simone Sena, do dr.consulta, lista 10 sintomas que podem indicar infecção pulmonar. Confira:

Tosse, seca ou com catarro, podendo apresentar secreção amarelada, esverdeada ou com sangue;

Chiado no peito, sinal de dificuldade na passagem do ar pelas vias respiratórias;

Febre, geralmente acima de 38 °C em casos de pneumonia e covid-19;

Falta de ar ou respiração acelerada, comum em quadros mais graves;

Dor no peito, que pode piorar ao respirar fundo ou tossir;

Suor noturno, especialmente em infecções como a pneumonia;

Dor de cabeça, frequente em infecções virais e bacterianas;

Dor muscular, comum em gripes e outras viroses;

Falta de apetite, que em bebês pode ser um dos primeiros sinais;

Congestão nasal, muitas vezes associada à gripe e à covid-19, podendo vir com perda de olfato e paladar.

Prevenção e vacinação

Medidas simples ajudam a reduzir o risco de infecções respiratórias , como manter ambientes ventilados, evitar fumaça de cigarro, reduzir poeira e mofo, hidratar-se bem e evitar exposição ao ar poluído. Lavar as mãos com frequência, usar máscara em períodos de surtos e manter doenças crônicas sob controle também são estratégias importantes.

A vacinação segue sendo uma das principais formas de prevenção. Vacinas como a pneumocócica, contra influenza, covid-19 e VSR são indicadas para diferentes grupos e ajudam a prevenir quadros graves e complicações respiratórias.

Com os impactos do pós-pandemia e das mudanças climáticas, as doenças respiratórias fazem parte da rotina de saúde da população. Identificar os sintomas precocemente, adotar medidas preventivas e manter a vacinação em dia são atitudes essenciais para proteger os pulmões e reduzir o risco de complicações.

