Home
>
Se cuida
>
Hortelã: 7 benefícios da planta para a saúde e como usá-la

Hortelã: 7 benefícios da planta para a saúde e como usá-la

Veja como essa espécie pode contribuir para o bem-estar do corpo, auxiliando na prevenção e no tratamento de doenças

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:29

A hortelã é uma planta com propriedades medicinais benéficas à saúde (Imagem: Galumphing Galah | Shutterstock)
A hortelã é uma planta com propriedades medicinais benéficas à saúde Crédito: Imagem: Galumphing Galah | Shutterstock

A hortelã ( Mentha spicata ) é uma planta herbácea perene originária da Europa e da Ásia, amplamente cultivada em diversas regiões do mundo. Conhecida por seu aroma refrescante e sabor característico, é valorizada na culinária, utilizada em pratos doces e salgados, bem como em bebidas.

Recomendado para você

Nutricionista compartilha orientações para evitar o desperdício e garantir alimentos mais saborosos

Da feira à mesa: veja dicas para escolher frutas, legumes e verduras corretamente

Veja como essa espécie pode contribuir para o bem-estar do corpo, auxiliando na prevenção e no tratamento de doenças

Hortelã: 7 benefícios da planta para a saúde e como usá-la

O International Master Course on Aging Science (IMCAS) é o evento que dita as tendências dos próximos meses, como os novos tratamentos baseados em evidências científicas

As principais tendências de beleza apresentadas em Paris

Além de seu uso gastronômico, oferece diversos benefícios à saúde, tornando-se uma aliada natural no cuidado do bem-estar físico e mental. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (ReniSUS).

Veja, a seguir, 7 benefícios da planta hortelã para a saúde e como usá-la!

1. Alivia dores de cabeça

A hortelã ajuda a aliviar dores de cabeça e enxaquecas , principalmente por conta de suas propriedades calmantes e refrescantes. Isso porque a planta possui compostos naturais, como o mentol, que favorecem o relaxamento, ajudam a reduzir a sensação de tensão e podem contribuir para diminuir o desconforto na região da cabeça.

A enxaqueca afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). É a segunda principal causa de anos vividos com incapacidade globalmente, sendo especialmente prevalente em mulheres e adultos com menos de 50 anos.

2. Melhora a digestão

A hortelã possui compostos com ação antiespasmódica que ajudam a relaxar os músculos do trato digestivo, aliviando sintomas como cólicas, gases e inchaço abdominal. Seu consumo estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras e promovendo o bom funcionamento do fígado.

Além disso, segundo o estudo “ Mentha spicataL. essential oil, phytochemistry and its effectiveness in flatulence “, publicado no Journal Traditional and Complementary Medicine , o óleo essencial de hortelãé usado tradicionalmente para tratamento de flatulência. Conforme os pesquisadores, as propriedades como efeitos digestivos, analgésicos e antiespasmódicos agem sinergicamente e reduzem a gravidade da flatulência no estômago.

3. Alívio do estresse e da ansiedade

A hortelã é conhecida por suas propriedades calmantes que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse . Seu aroma fresco e mentolado tem um efeito relaxante sobre o sistema nervoso, promovendo uma sensação de alívio. O seu consumo pode ajudar a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, no corpo.

4. Melhora a concentração

O aroma da hortelã possui compostos como o mentol, que podem ter um efeito estimulante sobre o cérebro, contribuindo para aumentar a sensação de alerta e melhorar a concentração. Por isso, o cheiro refrescante da planta costuma ser associado a uma maior clareza mental, sendo uma opção interessante para momentos de estudo, trabalho ou atividades que exigem foco e atenção.

O chá de hortelã ajuda a aliviar cólicas menstruais (Imagem: kostrez | Shutterstock)
O chá de hortelã ajuda a aliviar cólicas menstruais Crédito: Imagem: kostrez | Shutterstock

5. Redução de cólicas menstruais

O chá de hortelã é indicado para reduzir a intensidade e a duração das dores associadas ao ciclo menstrual, como as cólicas, proporcionando conforto durante esse período. Seu efeito relaxante nos músculos uterinos contribui para a diminuição das contrações dolorosas.

6. Ação antibacteriana

A hortelã possui potentes propriedades antibacterianas que a tornam eficaz no combate a diversas infecções e no controle do crescimento de bactérias. O mentol, seu composto ativo, atua inibindo a atividade de patógenos, ajudando a prevenir infecções em feridas e a manter a saúde bucal.

No estudo “ Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and Antiproliferative activities of essential oil of Mentha spicata L. (Lamiaceae) from Algerian Saharan atlas “, publicado no BMC Complementary and Alternative Medicine , o óleo essencial de hortelã se mostrou mais eficaz contra o Staphylococcus epidermidis , uma bactéria Gram-positiva, que faz parte da flora normal da pele humana e das mucosas, sendo comumente encontrada na superfície da pele, nas regiões das axilas, nas fossas nasais e em outras partes do corpo.

7. Alívio de sintomas respiratórios

A hortelã possui propriedades anti-inflamatórias, antivirais e descongestionantes que ajudam no tratamento de gripes, resfriados e outras condições respiratórias. Seu consumo auxilia na redução da tosse, congestão nasal e inflamações na garganta, promovendo alívio dos sintomas e facilitando a respiração.

Formas de utilizar a hortelã

A hortelã pode ser consumida de diversas maneiras, tornando seu uso versátil e agradável. Veja algumas formas de incorporá-la ao dia a dia:

  • Chá de hortelã: preparado com folhas frescas ou secas, é uma maneira simples e eficaz de aproveitar seus benefícios;
  • Saladas: folhas frescas de hortelã adicionam um toque refrescante a saladas de frutas ou vegetais;
  • Smoothies e sucos: incorporar hortelã a bebidas proporciona sabor e frescor adicionais;
  • Molhos e pestos: pode ser usada para preparar molhos para massas ou carnes, conferindo um sabor único;
  • Sobremesas: a hortelã é um complemento ideal para sobremesas como sorvetes e musses, adicionando frescor e aroma.

Cuidados importantes

Embora a hortelã seja uma planta com diversos benefícios para a saúde, seu uso deve ser feito com cautela. Ela não deve ser considerada um substituto para o tratamento médico profissional. Em casos de doenças graves ou condições de saúde específicas, é essencial buscar o acompanhamento de um médico.

Além disso, o uso excessivo de hortelã, especialmente em forma de óleos essenciais concentrados, pode causar reações adversas, como irritação na pele ou problemas digestivos. Portanto, é sempre recomendado consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais