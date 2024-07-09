Gastroenterite aguda: o que é a doença que fez Lauana Prado cancelar show

Lauana Prado foi diagnosticada com gastroenterite aguda Crédito: Reprodução @ Lauanaprado

aguda, condição que causa sintomas como náuseas, vômitos, febre, dor abdominal e diarreia. Na última segunda-feira (8), a cantora Lauana Prado surpreendeu os fãs ao cancelar seu show marcado para aquela noite em Orlândia (SP) devido a problemas de saúde. Em um comunicado nas redes sociais, sua equipe e os organizadores do evento informaram que ela teve um mal-estar e foi diagnosticada com gastroenterite , condição que causa sintomas como

A gastroenterologista Carolina Casotti, do Hospital Meridional São Mateus, explica que a gastroenterite é uma inflamação que afeta o revestimento do estômago, intestino grosso e delgado. "Embora geralmente seja viral, também pode ser causada por bactérias e parasitas. As manifestações clínicas são perda apetite, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia”, alerta.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato fecal-oral, por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados e, até mesmo, pelo contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas.

"O tempo de aparecimento dos sintomas varia conforme o agente causador. Em infecções virais, por exemplo, os sintomas podem começar 12 horas após o contato e eles duram de três a cinco dias" Carolina Casotti - Gastroenterologista

A doença que levou a cantora a cancelar a apresentação geralmente exige repouso, ingestão adequada de líquidos e medicamentos para alívio dos sintomas. Entretanto, nos casos mais graves, pode ser necessário a hospitalização.

Além disso, é preciso ter atenção na duração desse mal-estar. A gastroenterite pode ser subaguda, quando dura de sete a 15 dias de sintomas; ou crônica, com mais de 15 dias de persistência. Nesses casos, os pacientes devem procurar o especialista para investigação complementar.