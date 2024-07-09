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Mal-estar

Gastroenterite aguda: o que é a doença que fez Lauana Prado cancelar show

A gastroenterite é uma inflamação que afeta o revestimento do estômago, intestino grosso e delgado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2024 às 16:44

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 16:44

Lauana Prado
Lauana Prado foi diagnosticada com gastroenterite aguda Crédito: Reprodução @ Lauanaprado
Na última segunda-feira (8), a cantora Lauana Prado surpreendeu os fãs ao cancelar seu show marcado para aquela noite em Orlândia (SP) devido a problemas de saúde. Em um comunicado nas redes sociais, sua equipe e os organizadores do evento informaram que ela teve um mal-estar e foi diagnosticada com gastroenterite aguda, condição que causa sintomas como náuseas, vômitos, febre, dor abdominal e diarreia.
A gastroenterologista Carolina Casotti, do Hospital Meridional São Mateus, explica que a gastroenterite é uma inflamação que afeta o revestimento do estômago, intestino grosso e delgado. "Embora geralmente seja viral, também pode ser causada por bactérias e parasitas. As manifestações clínicas são perda apetite, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia”, alerta.
A transmissão ocorre principalmente pelo contato fecal-oral, por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados e, até mesmo, pelo contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas.
"O tempo de aparecimento dos sintomas varia conforme o agente causador. Em infecções virais, por exemplo, os sintomas podem começar 12 horas após o contato e eles duram de três a cinco dias"
Carolina Casotti - Gastroenterologista
A doença que levou a cantora a cancelar a apresentação geralmente exige repouso, ingestão adequada de líquidos e medicamentos para alívio dos sintomas. Entretanto, nos casos mais graves, pode ser necessário a hospitalização.
Além disso, é preciso ter atenção na duração desse mal-estar. A gastroenterite pode ser subaguda, quando dura de sete a 15 dias de sintomas; ou crônica, com mais de 15 dias de persistência. Nesses casos, os pacientes devem procurar o especialista para investigação complementar.
Por fim, ela adverte que é crucial estar atento a sinais de alarme. “Em caso de desidratação, dor abdominal severa, perda de peso, presença de sangue nas feres e sintomas com duração de mais de 7 dias, procure atendimento médico imediato", conclui Carolina Casotti.

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