"Estamos buscando a felicidade de forma equivocada", diz líder espiritual

Cláudio Cury Franco, de 66 anos, cresceu numa família com dois irmãos no Rio de Janeiro. Formado em Jornalismo, ele chegou a atuar na TV Globo, até tomar a decisão de seguir uma vida monástica, aos 21 anos. "Graças a uma afeição natural pela espiritualidade e pela busca por respostas, antes mesmo de completar 21 anos eu já pesquisava sobre ioga e meditação, até chegar à bhagavad-gita (um dos livros mais importantes para a literatura védica), que transformaria a minha forma de enxergar a vida", conta.

Por aqui, também vai lançar seu mais recente livro, intitulado “Yoga como estilo de Vida”. Além da literatura, Chandramukha Swami transita pela área musical. Conta com 12 discos lançados, alguns em parceria com grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Nando Reis, Quinteto Violado e Léo Gandelman.

Quem é chandramukha swami?

É um monge vaishnava e especialista nos estudos da bhagavad-gita há mais de 40 anos. É autor de mais de 40 livros sobre espiritualidade aplicada, sendo "Yoga como estilo de vida" o título mais recente. Também sou músico, com 12 discos lançados, que incluem parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Nando Reis, Quinteto Violado, Léo Gandelmann e outros. Ao longo da trajetória como monge, fundei muitos projetos de estudos e de compartilhamento dos ensinamentos da literatura védica.

Qual é a maior queixa das pessoas que o procuram?

Estamos no limite de um modelo de sociedade?

Quando as pessoas se afastam do entendimento de sua verdadeira identidade, dificilmente haverá uma sociedade ideal.

Buscamos a felicidade no lugar errado?

Acredita que os seres humanos estão perdendo a capacidade se vincular?

Buscamos nos vincular a pessoas ou situações que estão na mesma sintonia. O caminho do autoconhecimento faz com que queiramos aprender e nos inspirar com as pessoas que também seguem este caminho.