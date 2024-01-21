Drauzio Varella estreia série no Fantástico sobre alergias e seu impacto no corpo

SÃO PAULO - Drauzio Varella estreia neste domingo, 21, uma nova série no Fantástico dividida em três episódios. "Alergia -O Corpo em Alerta" irá além dos sintomas causados pela reação excessiva do sistema imunológico de quem tem essa condição, como coceiras e espirros.

O programa detalhará o que acontece dentro do corpo de quem tem alguma alergia, além de mostrar quais são os riscos e limitações da condição --que não para de crescer na população e que já afeta mais de 60 milhões de brasileiros.

Mulher jovem tem prurido de pele no pescoço, alergia Crédito: Shutterstock

"Quando você fala em alergia, as pessoas pensam nas mais clássicas. Por exemplo, quando a pessoa come um camarão e, de repente, tem manchas vermelhas no corpo", explica Drauzio Varella em um bate-papo enviado à imprensa. "A alergia é um processo muito mais abrangente do que esse. Você não tem só a clássica de pele. Existem alergias digestivas, de determinadas proteínas que você ingere e podem causar problemas envolvendo sintomas digestivos, náuseas, diarreias, entre outros."

O médico diz que a maioria dos estudos comprovam que as alergias são derivadas de fatores genéticos. "Quando o adulto com alergia tem uma criança, o risco é maior. Existe um componente alérgico e existem causas do meio, do ambiente em que a pessoa vive. O fato é que no passado tinham bem menos casos do que hoje em dia. Sem dúvida, os fatores ambientais contribuem para isso."