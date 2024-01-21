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Saúde

Drauzio Varella estreia série no Fantástico sobre alergias e seu impacto no corpo

O programa detalhará o que acontece dentro do corpo de quem tem alguma alergia, além de mostrar quais são os riscos e limitações da condição --que não para de crescer na população e que já afeta mais de 60 milhões de brasileiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2024 às 13:34

Publicado em 21 de Janeiro de 2024 às 13:34

SÃO PAULO - Drauzio Varella estreia neste domingo, 21, uma nova série no Fantástico dividida em três episódios. "Alergia -O Corpo em Alerta" irá além dos sintomas causados pela reação excessiva do sistema imunológico de quem tem essa condição, como coceiras e espirros.
O programa detalhará o que acontece dentro do corpo de quem tem alguma alergia, além de mostrar quais são os riscos e limitações da condição --que não para de crescer na população e que já afeta mais de 60 milhões de brasileiros.
Mulher jovem tem prurido de pele no pescoço, alergia
Mulher jovem tem prurido de pele no pescoço, alergia Crédito: Shutterstock
"Quando você fala em alergia, as pessoas pensam nas mais clássicas. Por exemplo, quando a pessoa come um camarão e, de repente, tem manchas vermelhas no corpo", explica Drauzio Varella em um bate-papo enviado à imprensa. "A alergia é um processo muito mais abrangente do que esse. Você não tem só a clássica de pele. Existem alergias digestivas, de determinadas proteínas que você ingere e podem causar problemas envolvendo sintomas digestivos, náuseas, diarreias, entre outros."
O médico diz que a maioria dos estudos comprovam que as alergias são derivadas de fatores genéticos. "Quando o adulto com alergia tem uma criança, o risco é maior. Existe um componente alérgico e existem causas do meio, do ambiente em que a pessoa vive. O fato é que no passado tinham bem menos casos do que hoje em dia. Sem dúvida, os fatores ambientais contribuem para isso."
A poluição intensificada pelas mudanças climáticas extremas contribuirá para o aumento da incidência de alergias. "Crianças que vivem no campo têm menos alergia do que as que vivem nas cidades. Os processos alérgicos vêm aumentando. Quando eu era criança, não tinha nenhum amigo com asma. Hoje essa quantidade é enorme", diz Varella.

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