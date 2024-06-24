De estresse a má postura: 7 hábitos que podem causar dor de cabeça

A dor de cabeça é uma condição que pode ser causada por alguns hábitos Crédito: Photoroyalty | Shutterstock

O incômodo de uma dor de cabeça , além de afetar a saúde e o bem-estar, pode impactar todos os compromissos do dia. As dores de cabeça do tipo cefaleia – tensional – e a migrânea – a famosa enxaqueca –, são a segunda maior causa de incapacidade global e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a dor do tipo enxaqueca acomete mais de um bilhão de pessoas no mundo.

O fato destas dores serem tão comuns e atingir tantas pessoas pode estar ligado, justamente, a hábitos corriqueiros, repetidos todos os dias, que tendem a gerar os quadros de dor. “Alguns hábitos têm o potencial de causar dores de cabeça porque estão relacionados a fatores que podem desencadear alterações fisiológicas no corpo, como tensões musculares, desidratação, alterações nos níveis de neurotransmissores e hormônios que, por sua vez, podem desencadear dores de cabeça tensionais ou enxaquecas ”, explica a médica Elisa Rizkalla, profissional da área de Neurologia do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de Todos.

Abaixo, veja 7 hábitos comuns listados pela médica como potenciais para gerar dores de cabeça e enxaquecas:

7 hábitos que podem levar a dor de cabeça

1. Má postura

postura inadequada , principalmente quando se passa longos períodos sentado em uma posição desconfortável, pode levar a tensões musculares na região do pescoço e dos ombros, causando dores de cabeça tensionais.

2. Consumo de cafeína em excesso

consumo exagerado de cafeína pode causar desidratação e vasoconstrição, o que pode levar a dores de cabeça. Além disso, a interrupção brusca da ingestão de cafeína também pode desencadear o desconforto em algumas pessoas.

Segundo a médica, a quantidade segura para o consumo de cafeína varia de pessoa para pessoa. “Em geral, especialistas recomendam que os adultos limitem o consumo da substância a cerca de 400 mg por dia, o que equivale a cerca de quatro xícaras de café. No entanto, algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína; por isso, é importante estar atento aos sinais do próprio corpo e ajustar a ingestão conforme necessário”, afirma.

3. Estresse

estresse é um dos causadores mais conhecidos da dor de cabeça. “Quando uma pessoa está estressada, o corpo libera hormônios do estresse , como o cortisol e adrenalina, que causam a tensão dos músculos e vasos sanguíneos. Essa tensão pode levar a dores musculares na região do pescoço e da cabeça, resultando em dores de cabeça tensionais”, afirma.

Segundo a médica, o estresse crônico também pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, que podem aumentar a sensibilidade à dor e desencadear ou agravar dores de cabeça.

Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem ajudar a prevenir dores de cabeça Crédito: Ground Picture | Shutterstock

4. Sono inadequado

O sono inadequado pode ser um fator desencadeante ou agravante. Isso ocorre porque ele desempenha um papel importante na regulação dos processos inflamatórios, na recuperação muscular e na manutenção do equilíbrio hormonal, essenciais para a prevenção de dores de cabeça. “Por outro lado, as dores de cabeça também podem interferir na qualidade do sono, criando um ciclo vicioso em que a falta de sono leva a dores de cabeça”, afirma a médica.

Algumas práticas recomendadas por Elisa Rizkalla para melhorar a qualidade do sono e prevenir dores de cabeça são:

Estabeleça uma rotina de sono regular: ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias pode ajudar a regular o seu relógio biológico e melhorar a qualidade do sono.





Crie um ambiente propício para dormir: mantenha o quarto escuro, silencioso e em uma temperatura confortável. Use cortinas blackout, protetores auriculares e um bom colchão para garantir um sono tranquilo.





Evite cafeína, álcool e alimentos pesados antes de dormir: estes podem interferir na qualidade do sono e causar dores de cabeça. Opte por chás de ervas, leite morno ou outras bebidas relaxantes antes de dormir.





Pratique exercícios regularmente: a atividade física regular pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. No entanto, evite exercícios intensos próximo da hora de dormir.

5. Alimentação inadequada

O consumo excessivo de alimentos ricos em conservantes, gorduras saturadas, açúcares e aditivos químicos, bem como a desidratação, podem desencadear dores de cabeça em algumas pessoas sensíveis a esses alimentos. Além disso, pular refeições ou ficar muito tempo sem se alimentar também pode desencadear crises de enxaqueca em algumas pessoas.

Veja alimentos com potencial para gerar as dores:

Queijos envelhecidos, que contêm tiramina, uma substância que pode desencadear enxaquecas;





Alimentos ricos em glutamato monossódico (MSG), como os processados, salgadinhos e molho de soja, podem desencadear dores de cabeça em algumas pessoas sensíveis;





Alimentos ricos em tiramina, como bananas, abacates, vinho tinto e chocolate;





Bebidas alcoólicas, especialmente vinho tinto, cerveja e destilados.

“É importante observar quais alimentos desencadeiam dores de cabeça em você e tentar evitá-los, mantendo uma alimentação saudável e equilibrada . Consultar um médico ou nutricionista também pode ajudar a identificar e gerenciar possíveis gatilhos alimentares para dores de cabeça”, destaca a médica.

6. Pouca ingestão de água

Consumir bastante água é importante para evitar dores de cabeça Crédito: Perfect Angle Images | Shutterstock

A falta de hidratação pode contribuir para dores de cabeça, pois a desidratação tende a levar à diminuição do volume de sangue e, consequentemente, à redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. “A quantidade de água recomendada diariamente pode variar de acordo com o peso, idade, sexo e nível de atividade física de cada indivíduo. Como recomendação geral, é sugerido que adultos ingiram cerca de 2 a 3 litros de água por dia, o que equivale a aproximadamente 8 a 12 copos de água”, afirma.

A médica destaca ainda que, como a necessidade de água pode variar de pessoa para pessoa, é essencial prestar atenção aos sinais do corpo, como sede e cor da urina, para garantir uma hidratação adequada e prevenir dores de cabeça.

7. Uso excessivo de telas

O excesso do uso de telas pode causar dores de cabeça. Isso ocorre devido à tensão nos músculos do pescoço e da cabeça causada pela postura incorreta ao usar dispositivos eletrônicos, pela exposição prolongada à luz azul emitida pelas telas, pelo esforço visual excessivo e pela falta de descanso para os olhos.

Por isso, a médica indica:

Mantenha uma boa postura ao usar dispositivos eletrônicos, deixando a tela na altura dos olhos e evitando inclinar o pescoço para frente;





Faça pausas a cada hora de uso, olhando para longe da tela por alguns minutos e alongando o pescoço e os ombros;





Regule o brilho da tela e utilize filtros de luz azul para reduzir a exposição a essa luz prejudicial;





Mantenha uma boa iluminação ambiente, evitando reflexos na tela que possam forçar os olhos;





Realize exames oftalmológicos regularmente para garantir que a visão esteja saudável e corrigida, se necessário.

Sintomas para ficar de olho

Geralmente, a dor de cabeça é um problema simples. No entanto, é preciso ficar atento porque, em alguns casos, ela pode indicar alguma outra condição de saúde. Por isso, procure um médico caso apresente:

Dor de cabeça repentina e intensa;





Dor de cabeça acompanhada de febre alta;





Dor de cabeça acompanhada de rigidez no pescoço;





Dor de cabeça acompanhada de perda de consciência;





Dor de cabeça acompanhada de visão dupla, turva ou perda súbita de visão;





Dor de cabeça acompanhada de fraqueza em um lado do corpo;





Dor de cabeça acompanhada de problemas de fala, confusão mental ou dificuldade para se locomover;





Dor de cabeça que piora com o tempo ou que não melhora com o uso de medicamentos.