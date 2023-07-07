Entenda as diferenças entre dor de cabeça comum e enxaqueca

A dor de cabeça é um sintoma comum que a maioria das pessoas experimenta em algum momento de suas vidas. No entanto, as pessoas costumam confundir dor de cabeça comum e enxaqueca devido a algumas semelhanças nos sintomas iniciais. Ambas podem começar com uma leve dor ou desconforto, o que dificulta a diferenciação inicial. Além disso, pacientes que sofrem de enxaqueca também podem experimentar dores de cabeça comuns em certas ocasiões, o que pode aumentar a confusão.