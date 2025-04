Se cuida

Confira os sintomas comuns da alergia ao chocolate

A diversidade de ingredientes no doce aumenta os riscos de reações em algumas pessoas

Os chocolates podem conter diversos alérgenos capazes de desencadear reações. (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

Com a chegada da Páscoa, as prateleiras se enchem de ovos de chocolate e os lares se adoçam com celebrações em família. Mas o que para muitos é um momento de prazer, para outros pode representar um verdadeiro gatilho alérgico. Segundo a alergista e imunologista Dra. Brianna Nicoletti, o chocolate pode conter diversos alérgenos capazes de desencadear reações.

“Muitas pessoas subestimam os componentes do chocolate, mas ele pode conter uma série de alérgenos, como leite, soja, oleaginosas e traços de glúten. O consumo descuidado pode levar a quadros de urticária, coceira, inchaços e até crises respiratórias em pacientes sensibilizados”, explica.

Sintomas de alergia ao chocolate

Pacientes com alergia ao chocolate podem apresentar:

Coceira na pele ou nos olhos;

Manchas vermelhas ou inchaço no rosto;

Dificuldade para respirar;

Náusea ou diarreia logo após o consumo.

“Mesmo sintomas leves não devem ser ignorados. A repetição do contato com o alérgeno pode provocar reações mais graves no futuro, incluindo o risco de anafilaxia. O acompanhamento com um especialista é essencial para segurança e qualidade de vida”, alerta a Dra. Brianna Nicoletti.

Cuidado com as crianças

Segundo a Dra. Brianna Nicoletti, as crianças são as vulneráveis às reações alérgicas causadas pelo chocolate. “Na semana pós- Páscoa , é comum vermos um pico de atendimentos por reações dermatológicas, como eczemas e urticárias, além de sintomas gastrointestinais e respiratórios, como dor abdominal, vômito e até chiado no peito”, relata.

A leitura cuidadosa dos rótulos é indispensável para evitar alergias. (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

Atenção com os ingredientes do chocolate

A Dra. Brianna Nicoletti alerta que é importante ter atenção com os chocolates recheados, trufados ou com ingredientes extras. “O risco aumenta com a diversidade de ingredientes. Produtos que contêm castanhas, amendoim, creme de avelã ou corantes artificiais têm maior potencial alergênico”, pontua.

Para pessoas com histórico de alergia alimentar, a leitura cuidadosa dos rótulos é indispensável. “Se a pessoa já teve alguma reação anterior ou tem suspeita de alergia, o ideal é buscar avaliação com um alergista antes de consumir. A investigação correta é fundamental para evitar riscos maiores”, orienta a alergista e imunologista.

Ela também reforça que a alergia ao cacau é rara, e que as reações alérgicas estão geralmente associadas a outros componentes presentes no chocolate, como o leite e as oleaginosas.

