Como a falta de exercícios favorece varizes e prejudica a circulação

Sedentarismo compromete o retorno venoso e pode causar inchaço, dor e veias aparentes

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:29

Falta de atividade física e excesso de tempo parado comprometem a qualidade da circulação sanguínea Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

No início do ano, o ritmo costuma mudar: horários se reorganizam, planos saem do papel e a disposição para cuidar do corpo ganha novo fôlego. O desafio surge quando esse impulso se perde ao longo dos meses: academias e parques esvaziam e as resoluções ficam pelo caminho.

Nesse cenário, não é apenas o objetivo visual que acaba abandonado, mas também um benefício menos lembrado do hábito de se movimentar: o cuidado com a circulação sanguínea, em especial a dos membros inferiores.

“A sensação de peso nas pernas, o inchaço, a dor e outras condições relacionadas a problemas no retorno venoso são potencializadas pelo sedentarismo. A falta de movimento nas pernas e o excesso de tempo parado numa mesma posição são alguns dos principais fatores que comprometem a qualidade de vida e a boa circulação, que podem até contribuir para o aparecimento de vasinhos e varizes”, esclarece Camila Caetano, cirurgiã vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

Atividade física é essencial para a circulação sanguínea

Segundo a médica, a atividade física regular atua como uma aliada natural da circulação sanguínea e é necessária para o sistema circulatório funcionar bem e evitar problemas maiores no futuro. “Deixar de se movimentar hoje pode significar a necessidade de tratamento vascular no futuro”, alerta.

O movimento regular ajuda a retardar alguns problemas de circulação. “Isso acontece pois pessoas que já têm tendência a desenvolver problemas nas veias tendem a acelerar esse processo. Já nos outros casos, o próprio envelhecimento do corpo pode provocar isso, o que conseguimos adiar com o movimento. A prática regular de exercícios é um dos fatores que contribuem para a prevenção de doenças circulatórias, como a trombose”, enfatiza.

Inchaço, dor e sensação de peso frequentes nas pernas exigem avaliação médica Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Quando buscar avaliação médica?

Quando sintomas como inchaço, dor, sensação de peso nas pernas passam a ser frequentes ou pioram ao longo do dia, a orientação é buscar avaliação médica. Segundo Camila Caetano, esses sinais indicam dificuldade no retorno venoso e não devem ser encarados como algo normal da rotina, principalmente quando começam a interferir no bem-estar.

“A falta de movimento compromete a função das veias das pernas e favorece a progressão de quadros que, no início, podem parecer simples, mas tendem a evoluir com o tempo”, alerta. Conforme a médica, os sintomas que se repetem não devem ser ignorados. “O início do ano é um momento oportuno para olhar com mais atenção para a saúde vascular e entender se há necessidade de acompanhamento”, pontua.

Por Júlia Oliveira

