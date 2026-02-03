Se cuida

6 dicas para evitar problemas gastrointestinais no Carnaval

Veja como o cuidado com a alimentação é essencial para aproveitar a folia sem desconfortos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:29

É possível evitar que problemas gastrointestinais atrapalhem o Carnaval Crédito: Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

O Carnaval é tempo de festa. No entanto, devido à agitação, o cuidado com a alimentação costuma ser deixado de lado e o consumo de bebida alcoólica se torna mais frequente. Com isso, é comum surgir sintomas de problemas gastrointestinais, como azia, queimação no estômago, náuseas, estufamento e aquela sensação geral de mal-estar.

As comidas de rua, tão tradicionais nesta época, costumam ser ricas em gordura, molhos e condimentos. Quando esse tipo de alimentação é combinado com o consumo excessivo de álcool, o impacto no sistema digestivo pode ser ainda maior.

“O estômago sofre uma agressão direta: o álcool aumenta a produção de ácido e facilita o refluxo, enquanto os alimentos muito gordurosos demoram mais para serem digeridos. Quando a quantidade de gordura é grande, o organismo não consegue processar tudo adequadamente, o que pode causar desconforto, sensação de estufamento e até diarreia”, explica o Dr. Fabiano Martins, professor de Gastroenterologia da Afya Vitória.

Outros fatores que afetam o estômago no Carnaval

Além da azia e do refluxo, o médico alerta para outros problemas frequentes nessa época, como gastrite e intoxicações alimentares. Isso acontece, principalmente, quando os alimentos são preparados ou armazenados sem os cuidados adequados. “No calor intenso do Carnaval , a proliferação de bactérias é mais rápida. Alimentos malconservados ou manipulados de forma inadequada aumentam muito o risco de infecções gastrointestinais”, destaca.

Outro fator que contribui para o mal-estar é o jejum prolongado. Muitas pessoas passam horas sem se alimentar para “compensar” o consumo de bebidas alcoólicas ou por falta de tempo. “Ingerir álcool em jejum agride ainda mais a mucosa do estômago, aumentando o risco de dor, queimação e enjoo. Mesmo quando há alimento no estômago, grandes quantidades de álcool já causam irritação, mas em jejum os sintomas tendem a ser mais intensos”, reforça Dr. Fabiano Martins.

Com pequenos cuidados, é possível curtir o Carnaval com mais saúde, energia e equilíbrio Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

Evitando problemas gastrointestinais no Carnaval

Para evitar que problemas gastrointestinais atrapalhem o Carnaval , o médico da Afya Vitória destaca 6 dicas fundamentais:

1. Evite exagerar no álcool

Intercale a bebida alcoólica com água e estabeleça limites para reduzir a irritação do estômago.

2. Não beba de estômago vazio

Faça pequenas refeições ao longo do dia, mesmo durante a folia.

3. Prefira alimentos mais leves

Evite excesso de frituras, molhos, embutidos e comidas muito condimentadas.

4. Fique atento à higiene das comidas de rua

Observe a limpeza do local, o uso de luvas e a conservação dos alimentos.

5. Hidrate-se bem

Beber água ao longo do dia ajuda o corpo a lidar melhor com o calor e evita desconfortos como cansaço e mal-estar.

6. Respeite os sinais do corpo

Azia constante, dor intensa ou mal-estar persistente não são normais e precisam de avaliação médica.

Por Beatriz Felicio

