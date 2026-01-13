Se cuida

Carnaval sem fadiga: 17 alimentos e bebidas para aumentar a disposição

Veja como inserir na rotina opções práticas que garantem mais energia para aproveitar a folia

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15:31

É fundamental cuidar da alimentação durante o Carnaval Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

O Carnaval é um período de festas, marcado por blocos de rua, desfiles e muita diversão. No entanto, para aproveitar os dias de folia com disposição, é essencial manter uma alimentação equilibrada. Escolher os alimentos certos ajuda a garantir energia, fortalecer o organismo e evitar problemas como indisposição e desidratação. Além disso, cuidar da nutrição antes, durante e após as comemorações contribui para a recuperação do corpo.

“Para aproveitar a folia, é preciso ter energia e cuidados essenciais como dormir pelo menos algumas horas, para ajudar na reparação do corpo; manter uma alimentação equilibrada; hidratar-se adequadamente e consumir bebidas alcoólicas com moderação. Se a ressaca chegar, a melhor estratégia é ingerir bastante líquido, optar por uma alimentação leve e, se necessário, recorrer a medicamentos para aliviar os sintomas”, recomenda o nutrólogo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, fellow da The Obesity Society – TOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Abaixo, o médico lista 17 alimentos e bebidas para consumir antes e durante a folia de Carnaval . Confira!

Energia: carboidratos

Os carboidratos são a principal fonte de energia para o corpo, sendo indispensáveis para quem quer aproveitar o Carnaval com disposição.

1. Batata-doce

Fornece energia gradual, evitando picos e quedas bruscas de glicose. É rica em fibras, prolongando a saciedade, e em manganês, que auxilia no metabolismo energético. A batata-doce em forma de chips assados é um lanche prático.

2. Tapioca

A tapioca é um alimento de fácil digestão. Dessa maneira, garante energia de forma rápida e não sobrecarrega o estômago.

3. Banana

A banana é fonte de energia rápida e rica em potássio, essencial para a função muscular e ajuda a prevenir as incômodas cãibras, além de acelerar a recuperação depois da folia.

4. Açaí

É recomendado consumir o açaí sem açúcar, por ser um alimento calórico. Os carboidratos, antioxidantes e gorduras boas garantem energia por mais tempo e combatem os radicais livres, gerados pelo esforço físico.

As oleaginosas ajudam a driblar a fome durante o Carnaval Crédito: Imagem: Peter Hermes Furian | Shutterstock

Proteção muscular: gorduras boas

As gorduras boas desempenham um papel fundamental na proteção muscular e no fornecimento de energia de longa duração, sendo aliadas importantes para quem quer aproveitar o Carnaval sem fadiga.

1. Oleaginosas

As castanhas, nozes e amêndoas são ótimas opções para driblar a fome. Ricas em gorduras boas, como ômega 3, atuam na produção de energia de forma lenta. O magnésio, por sua vez, é aliado na contração muscular e na diminuição da fadiga.

2. Abacate

O abacate é fonte de gorduras boas que fornecem energia de forma constante e contribuem para a saúde cardiovascular. O potássio, por sua vez, atua na prevenção de cãibras e equilíbrio eletrolítico. É possível consumi-lo em vitaminas, cremes ou sanduíches.

3. Leguminosas

O amendoim é uma alternativa, também na forma de paçoca, como fonte de energia rápida e sustentável, por conter carboidratos complexos , proteínas e gorduras saudáveis.

Saciedade: proteínas

As proteínas são essenciais para garantir saciedade e manter o corpo forte durante o Carnaval. Elas ajudam a prolongar a sensação de satisfação, evitando a fome excessiva durante a folia.

1. Ovo

Como proteína, contribui para a regeneração muscular e aumenta a saciedade. A colina presente no ovo age na função cerebral e pode ajudar a manter o foco e a disposição .

2. Laticínios

Os laticínios ajudam a aumentar a saciedade e evitar quedas de glicose.

3. Frango desfiado

Fonte magra de proteína de alto valor biológico, o frango ajuda na manutenção da massa muscular e na recuperação após o esforço físico. Pode ser consumido em sanduíches, tapiocas ou acompanhado de vegetais em um lanche nutritivo e leve — antes ou durante a folia.

O mel ajuda a fornecer energia para aproveitar a folia Crédito: Imagem: Mariya Surmacheva | Shutterstock

Fôlego: açúcares

Os açúcares são uma fonte rápida de energia, ajudando a dar fôlego ao corpo para aproveitar o Carnaval ao máximo. Eles são rapidamente absorvidos pelo organismo, fornecendo combustível imediato para os músculos e o cérebro.

1. Mel

O mel é um energético natural, com glicose e frutose, que são absorvidas rapidamente, dando impulso imediato de energia. Além disso, os antioxidantes combatem o estresse oxidativo causado pelo esforço físico intenso. Nas versões sachê e blister, estão prontos para consumo.

2. Tâmaras

Proporcionam energia e mais disposição. As fibras evitam picos de glicose e garantem fôlego por mais tempo. O potássio e os antioxidantes estimulam a recuperação muscular e combate o estresse oxidativo. Práticas de carregar, as tâmaras são uma opção ao açúcar processado.

Mantenha o corpo hidratado

Manter a hidratação do corpo é essencial para aproveitar o Carnaval com disposição e bem-estar. Durante a folia, a combinação de calor, esforço físico e longas horas de festa pode levar à desidratação, causando cansaço, tontura e até mal-estar. Por isso, invista no consumo de líquidos.

1. Água natural

Sem hidratação, os riscos para o organismo podem ser sérios, especialmente em dias de altas temperaturas. Durante a folia, há uma maior perda de líquidos pelo suor e a desidratação, devido ao alto consumo de bebidas alcoólicas.

2. Água de coco

Naturalmente isotônica, a água de coco contém potássio, sódio, magnésio e cálcio, minerais essenciais para repor os eletrólitos perdidos com a transpiração. Auxilia para manter o equilíbrio hídrico e prevenir cãibras. Em sua forma natural, possui baixo teor de açúcares.

3. Bebidas isotônicas

Servem para repor água, minerais, carboidratos e outros nutrientes que se perdem com atividades físicas mais intensas, principalmente com a transpiração. Mas o consumo deve ser controlado, pois pode causar desequilíbrios no organismo.

4. Frutas ricas em água

As frutas cítricas, como laranja, limão, acerola e tangerina, são ricas em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e eletrólitos, essenciais para manter a hidratação. As vermelhas são fontes de antioxidantes e anti-inflamatórios benéficos para neutralizar os radicais livres produzidos pelo metabolismo do álcool. O suco de melancia com hortelã, por sua vez, tem um efeito revigorante.

5. Chá gelado natural

Quando feito com ervas e sem açúcar, o chá gelado é uma alternativa refrescante. O chá de hibisco e o chá verde ajudam na recuperação muscular e na neutralização dos radicais livres. A camomila, por sua vez, pode auxiliar na digestão e tem efeito calmante pós-folia.

Consumo de bebidas alcoólicas com menos riscos

O consumo de bebidas alcoólicas no Carnaval deve ser feito com moderação para evitar problemas de saúde e garantir que a folia seja aproveitada com segurança. Para isso:

Evite excessos: o consumo exagerado pode levar à desidratação severa e ressaca intensa;

Intercale com água: beber água antes e durante a folia ajuda a manter o equilíbrio hídrico do organismo e diluir a concentração de álcool no sangue;

Nunca beba de estômago vazio: comer antes de ingerir bebidas alcoólicas reduz a velocidade de absorção do álcool pelo organismo;

Atenção aos coquetéis: evite os coquetéis que misturam diferentes tipos de bebidas, pois podem intensificar os efeitos negativos do álcool e aumentar a ressaca. Fuja das bebidas muito açucaradas, pois o açúcar aumenta a fermentação intestinal e o desconforto.

Por Edna Vairoletti

