Carnaval com saúde: 9 cuidados essenciais para curtir a folia

Hidratação, sono, atenção ao corpo e respeito aos limites fazem toda a diferença durante os dias de festa

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11:31

Com pequenos cuidados, é possível curtir o Carnaval com mais saúde, energia e equilíbrio Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

O Carnaval é sinônimo de alegria, encontros e longas horas de diversão. Todavia, a combinação de calor intenso, aglomeração, consumo de álcool, pouca hidratação e noites mal dormidas pode cobrar um preço alto do organismo. Para atravessar a folia com mais disposição e menos riscos, é importante adotar pequenos cuidados que fazem grande diferença antes, durante e depois dos dias de festa. Confira!

1. A hidratação é um cuidado básico que protege os rins

O calor intenso e a perda de líquidos pelo suor aumentam o risco de sobrecarga renal, especialmente quando há consumo de álcool. O nefrologista Dr. Jassonio Mendonça explica que “quando o corpo perde muito líquido, o fluxo de sangue para os rins diminui, o que pode levar à lesão renal aguda e favorecer a formação de cálculos”. Beber água regularmente ao longo do dia é uma das formas mais eficazes de prevenção.

2. O excesso de álcool impacta muito além da ressaca

Além da desidratação, o álcool interfere na pressão arterial e no equilíbrio metabólico. “O álcool tem efeito diurético e pode desencadear crises de cálculo renal e agravar doenças renais já existentes”, alerta o Dr. Jassonio Mendonça. Intercalar bebidas alcoólicas com água ajuda a reduzir os impactos.

3. Quedas e torções aumentam nos dias de festa

O ambiente do Carnaval favorece acidentes ortopédicos. A ortopedista Juliana Munhoz explica que “longos períodos em pé, consumo de álcool, terrenos irregulares e fadiga muscular reduzem o equilíbrio e aumentam o risco de entorses e quedas”. Além disso, o tipo de calçado influencia diretamente na prevenção de acidentes. “Chinelos frouxos, sandálias sem suporte e saltos instáveis aumentam o risco de entorses, fraturas e lesões ligamentares”, alerta a médica.

4. A pele sofre com sol, suor e maquiagem

Após dias de exposição intensa, a pele costuma dar sinais claros de sobrecarga. A dermatologista Camila Sampaio, de Salvador, destaca que “queimaduras solares, ressecamento, manchas, acne e reações alérgicas são comuns após o Carnaval, principalmente pelo uso contínuo de maquiagem, glitter e tintas corporais”. Por isso, é essencial se atentar ao tipo de produto utilizado na produção e remover a maquiagem adequadamente após a folia.

O uso do protetor solar também é essencial durante o Carnaval Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

5. Proteção solar correta evita danos duradouros

Nos blocos e desfiles, a exposição ao sol é prolongada. Camila Sampaio reforça que “o uso de protetor solar com FPS 30 ou superior, reaplicado a cada duas horas, é fundamental, assim como acessórios que ajudem a reduzir a incidência direta do sol”.

6. O excesso de estímulos afeta a saúde mental

Multidão, barulho, álcool e privação de sono sobrecarregam o cérebro. A psiquiatra Jessica Martani, de São Paulo, explica que “o corpo funciona como uma antena, absorvendo todos os estímulos do ambiente, e quando essa hiperestimulação se prolonga, pode gerar prejuízos à saúde mental”. Conforme a médica, nem todo convite precisa ser aceito. “É possível curtir o Carnaval respeitando os próprios limites emocionais e entendendo que nem todo prazer é restaurador”, ressalta.

7. O corpo dá sinais claros de exaustão

Cansaço intenso, tonturas, dor de cabeça e irritabilidade não devem ser ignorados. A nutróloga Dra. Sany Tomomi, do Doctor Puro, em São Paulo, explica que “a combinação de pouco sono, desidratação, alimentação inadequada e álcool pode levar à exaustão metabólica, emocional e imunológica”. Por isso, é essencial ficar atento aos sintomas, descansar e procurar atendimento médico.

8. Cabelo e couro cabeludo também sofrem na folia

Sol, suor e excesso de produtos impactam diretamente a saúde capilar. O especialista em queda e transplante capilar Vlassios Marangos, de São Paulo, explica que “a exposição solar prolongada pode inflamar o couro cabeludo, enquanto o acúmulo de produtos obstrui os folículos e intensifica a queda, especialmente em quem já tem predisposição genética”.

Para evitar esses problemas, a recomendação é adotar cuidados simples e constantes com os cabelos e o couro cabeludo. O uso de chapéus ou bonés ajuda a reduzir a exposição direta ao sol, enquanto produtos capilares com proteção UV contribuem para preservar os fios. Também é importante lavar o cabelo regularmente, principalmente após suar, evitando o acúmulo de resíduos.

9. Viroses exigem atenção redobrada com hidratação

A pediatra Dra. Fabiana Soares, de Brasília, lembra que “as viroses de verão acometem adultos e crianças e costumam causar vômitos, diarreia e febre, aumentando o risco de desidratação , principalmente nos dias mais quentes”.

A hidratação constante é fundamental, com oferta frequente de água, sucos naturais e água de coco, principalmente para crianças. A higienização das mãos antes das refeições e após usar o banheiro ajuda a diminuir a transmissão de vírus, assim como o cuidado com a procedência e o armazenamento dos alimentos.

Aproveite o Carnaval com consciência

Para os especialistas, o recado é unânime: o Carnaval pode e deve ser aproveitado, mas sem que a saúde fique em segundo plano. Com atenção aos sinais do corpo, hidratação adequada, sono possível e respeito aos próprios limites, a folia se torna mais segura e muito mais prazerosa.

