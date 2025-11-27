A Black Friday é o momento ideal para renovar ou experimentar os produtos de beleza que você namora o ano inteiro. De skincare de luxo a produtos para o dia a dia, esta é a temporada dos descontos reais no universo beauty. Muitos produtos com ativos de alta performance (como retinol, vitamina C concentrada, ou peptídeos) costumam ter um preço mais elevado.



Vale a pena investir em protetores solares de alta tecnologia (com cor ou antioxidantes), sérum anti-idade, hidratante ou um limpador facial. Preparamos um guia com as categorias que mais valem o investimento. Confira!