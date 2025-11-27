A Black Friday é o momento ideal para renovar ou experimentar os produtos de beleza que você namora o ano inteiro. De skincare de luxo a produtos para o dia a dia, esta é a temporada dos descontos reais no universo beauty. Muitos produtos com ativos de alta performance (como retinol, vitamina C concentrada, ou peptídeos) costumam ter um preço mais elevado.
Vale a pena investir em protetores solares de alta tecnologia (com cor ou antioxidantes), sérum anti-idade, hidratante ou um limpador facial. Preparamos um guia com as categorias que mais valem o investimento. Confira!
- Vitamina C Antioxidante Hidratante, da Sallve. Sérum-gel antioxidante com nano vitamina C 10% para uma pele radiante. Controla a oleosidade da pele, previne linhas de expressão e manchas e diminui o inchaço de olheiras de cansaço. (COMPRE NA AMAZON)
- Água Termal Spray, da Avène. Tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Traz alívio, hidratação e equilíbrio para todos os tipos de pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Actine Aquaforce, da Darrow. Gel hidratante facial. A fórmula combina Ácido Hialurônico para hidratação intensiva e prolongada e Vitamina C, um antioxidante que combate os radicais livres, proporcionando luminosidade e redução de manchas. (COMPRE NA AMAZON)
- Esfoliante Corporal para Banho, de Nivea. Possui a fórmula enriquecida com pérolas azuis de Vitamina E, que renovam e deixam a pele radiante. Conta com uma textura cremosa que promove sensação de pele macia durante e depois do banho. (COMPRE NA AMAZON)
- Loção Hidratante, de Cerave. Indicado para peles secas ou ressecadas. Conta com textura fluida e de rápida absorção que nutre completamente, recupera a hidratação e o viço natural da pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Optimal Hydration, de Cetaphil. Creme hidratante com Ácido Hialurônico para peles sensíveis. Recupera a luminosidade da tez com intensa maciez, com efeito imediato e prolongado por até 48 horas. (COMPRE NA AMAZON)
- HydroOil FPS30, da Isdin. É um fotoprotetor bifásico que protege e bronzeia a pele. Oferece fórmula com alta proteção FPS 30 UVB, UVA e com tecnologia Pró-Melanina, que potencializa o bronzeamento. Além disso, proporciona ação hidratante de secagem imediata. (COMPRE NA AMAZON)
- Effaclar Concentrado, de La Roche-Posay. Gel de limpeza para peles mistas e oleosas que desobstrui os poros profundamente e ajuda na redução da acne. A fórmula traz uma combinação de Ácido Salicílico, Zinco e LHA, ingredientes que proporcionam eficácia antiacne comprovada. (COMPRE NA AMAZON)
- Sabonete Facial Retinol, da Payot. Limpa profundamente sem ressecar a pele e equilibra a oleosidade do rosto. Possui textura leve e refrescante e a fórmula traz Retinol Vegetal, Niacinamida e Vitamina E que ajudam a hidratar e proteger a pele. (COMPRE AQUI)
- Sébium Gel Moussant Actif, de Bioderma. Gel de limpeza para peles mistas e oleosas. Com Ácido Salicílico, Ácido Glicólico e o complexo patenteado DAF em sua formulação, o produto foi desenvolvido para manter a umectação ideal, garantir maciez e controle de oleosidade durante o dia. (COMPRE NA AMAZON)
- DermoPure Gentil , de Eucerin. Gel de limpeza facial para peles oleosas. Remove o excesso de oleosidade, as impurezas e a maquiagem de forma eficaz. Sua fórmula sem sabão e com 6% de tensoativo anfotérico, proporciona sensação de limpeza, refrescância e maciez. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme Hidratante para as Mãos Scapin 245, da O.U.i. Possui fórmula enriquecida com nutrientes que hidratam as mãos e suavizam as cutículas. A fragrância combinas notas de Bergamota, Gardênia e Madeiras Ambaradas. (COMPRE NA AMAZON)
- Protetor Solar Fluid Clareador FPS70 Peach, da Adcos. Previne marcas solares, uniformiza o tom da pele e tem ação antissinais. Sua fórmula é enriquecida com 1% de Ácido Tranexâmico, 4% de Niacinamida e Ácido Salicílico, atua em diferentes etapas da formação da melanina, prevenindo e clareando marcas escurecidas. (COMPRE NA AMAZON)
- Água Termal Bruma Hidratante, da Care Natural Beauty. Com lavanda e camomila em sua formulação, essa água de beleza nutre e acalma a pele do rosto, possui propriedades hidratantes, nutritivas e anti-inflamatórias, além de ação antioxidante. (COMPRE NA AMAZON)
- Blush Batom e Sombra FPS 95, da Ollie. Bastão 3 em 1. Além de promover mais cor nos seus dias, a Vitamina C e E na fórmula têm ação hidratante e antioxidante e junto com o ácido hialurônico e FPS 95 tratam e protegem sua pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Hidratante Corporal Pele Negra, da Raavi. Tem uma fórmula enriquecida com ativos naturais, como Óleo de Girassol, Manteiga de Karité e Óleo de Amêndoas Doces, que são super nutritivos e regeneram a barreira cutânea. Proporcionando mais brilho, hidratação e nutrição. (COMPRE NA AMAZON)
- Óleo Demaquilante Make Up Remover, da Bioré. Remove maquiagem à prova d'água, como rímel, delineador, batom e base, eficientemente. Possui última geração em tecnologia para demaquilantes já que, mesmo com a base em óleo, o produto é compatível com água. (COMPRE NA AMAZON)
- Hidratante Facial Toque Seco Antiacne, da Garnier. Ideal para peles mistas e oleosas. Sua textura proporciona hidratação instantânea sem deixar a pele oleosa, com toque seco que dura até 8 horas. (COMPRE NA AMAZON)
- Klassis R, da Theraskin. Gel creme clareador facial que, além de uniformizar o tom da pele, também aumenta a elasticidade e o preenchimento da pele. Combate rugas, linhas finas de expressão e flacidez, enquanto reforça a hidratação facial. (COMPRE NA AMAZON)
- Intensive Retinol, de Esthederm. Creme redutor de linhas para peles equilibradas a secas, com menor tolerância à Retinol. Com textura creme-gel, de rápida absorção, oferece um toque aveludado na pele, além de aumentar a elasticidade, a uniformização enquanto minimiza as rugas. (COMPRE NA AMAZON)
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.