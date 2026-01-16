Atividade física em família: 5 dicas para fortalecer vínculos e sair do sedentarismo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:31
Transformar o exercício em um momento de conexão é uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde enquanto fortalece os relacionamentos. A atividade física em família vai muito além dos benefícios individuais para o corpo, tornando-se uma oportunidade valiosa para criar memórias afetivas e cultivar hábitos saudáveis que podem durar toda a vida.
Quando pais, filhos e demais membros da família se exercitam juntos, estabelecem uma rotina de cumplicidade que impacta positivamente tanto o bem-estar físico quanto emocional de todos os envolvidos.
“Além de melhorar o condicionamento e a saúde cardiovascular, a prática conjunta reduz o estresse, melhora o humor, fortalece os laços familiares, cria momentos de convivência e diálogo”, explica o coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Geovani Rodrigues da Silva.
Pensando nisso, o profissional lista cinco dicas práticas para você começar a incorporar a atividade física em família na sua rotina e aproveitar todos esses benefícios. Confira!
O primeiro passo é optar por exercícios que possam ser adaptados às diferentes faixas etárias da família. Caminhadas , passeios de bicicleta, jogos recreativos, danças e brincadeiras ao ar livre costumam funcionar bem, justamente por permitirem ajustes de intensidade.
Para crianças pequenas, o ideal é priorizar atividades lúdicas, em forma de brincadeira. Já adolescentes tendem a se engajar mais em desafios, esportes ou circuitos. Quando há idosos, exercícios de baixo impacto, como caminhadas e alongamentos, são os mais indicados.
Para manter todos motivados, especialmente crianças e adolescentes, a atividade física não deve ser encarada como obrigação. Variar as práticas, criar desafios simples e propor metas coletivas ajudam a aumentar o engajamento.
Quando o exercício vira brincadeira ou competição saudável, a adesão é muito maior. Permitir que cada membro da família participe das escolhas também contribui para o sentimento de pertencimento e compromisso.
Outro cuidado essencial é respeitar as particularidades de cada pessoa. Iniciar de forma progressiva, evitar exageros e observar sinais de cansaço excessivo, dor ou desconforto são atitudes fundamentais para prevenir lesões.
Alongamento , hidratação e o uso de roupas e calçados adequados também fazem parte da prática segura. Pessoas sedentárias, idosos ou pessoas que possuem doenças crônicas devem buscar orientação profissional antes de iniciar atividades físicas.
Falta de tempo não precisa ser sinônimo de sedentarismo. Sessões de 20 a 30 minutos já são suficientes para gerar benefícios à saúde, pois o mais importante é a regularidade e o compromisso coletivo, e não necessariamente a duração do exercício.
Não é preciso investir em equipamentos ou academias para se movimentar. Praças, parques, ruas tranquilas e até a sala de casa podem se transformar em ambientes para a prática.
Caminhadas, corridas leves, pega-pega, pular corda, dançar, subir escadas e fazer exercícios com o peso do próprio corpo são exemplos de atividades fáceis de incluir no dia a dia. O essencial é criar o hábito e aproveitar o tempo juntos.
Para Geovani Rodrigues da Silva, a principal dica é mudar o olhar sobre o exercício. “Quando a atividade física é encarada como um momento de convivência, cuidado mútuo e diversão, ela acontece de forma natural”, afirma.
Por João Alécio Mem
