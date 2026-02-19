Se cuida

Agrião: 8 benefícios para a saúde e por que incluir a verdura na sua dieta

Rico em nutrientes, o consumo deste vegetal ajuda a garantir o bom funcionamento do organismo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:32

O agrião é rico em nutrientes essenciais para o corpo Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

O agrião é um vegetal versátil, com um sabor levemente picante e refrescante, que tem sido apreciado por diversas culturas ao longo dos séculos. Originário da Europa e muito utilizado na culinária mediterrânea, ele é um verdadeiro aliado da saúde devido ao seu alto teor de nutrientes essenciais. Além de ser baixo em calorias, contém antioxidantes, vitaminas e minerais que contribuem para o bom funcionamento do organismo.

Veja, abaixo, 8 benefícios do agrião para a saúde!

1. Fortalece o sistema imunológico

O agrião é uma excelente fonte de vitamina C , um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Ele ajuda a aumentar a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa contra infecções. Dessa maneira, consumir esse vegetal regularmente pode ajudar a reduzir a duração de gripes e resfriados, além de melhorar a resposta do corpo a doenças virais. Contudo, o seu consumo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

2. Melhora a saúde cardiovascular

O agrião, por ser rico em antioxidantes e nitratos, oferece benefícios importantes para a saúde cardiovascular. Os nitratos presentes em sua composição se transformam em óxido nítrico no organismo, um composto que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e ajudando a reduzir a pressão arterial. Enquanto os antioxidantes reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos.

Esses efeitos combinados, além de outros fatores e bons hábitos de vida, contribuem para a prevenção de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose. Isso é especialmente importante porque a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que atinge 35% da população brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde.

3. Ação antioxidante

O agrião é repleto de antioxidantes , como betacaroteno e a luteína, substâncias que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Na prática, isso é benéfico para a saúde porque contribui para reduzir o estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças crônicas.

4. Melhora a digestão

Rico em fibras, o agrião contribui para a melhora do trânsito intestinal e da digestão. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo em parceria com o Food Research Center, 100 g do vegetal contém cerca de 1,98 g de fibra alimentar. Isso facilita a absorção de nutrientes essenciais, além de promover o equilíbrio da flora intestinal, prevenindo constipações e desconfortos digestivos, como gases e inchaço. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

O consumo de agrião ajuda na recuperação muscular Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

5. Aumenta a energia e disposição

Por ser uma excelente fonte de nutrientes como ferro e potássio, o agrião ajuda a aumentar a disposição e a energia, sendo um ótimo aliado para quem pratica atividades físicas. Além disso, ele ajuda a restaurar os níveis de energia após o exercício, promovendo a recuperação muscular​.

6. Promove a saúde dos ossos

Com seu alto conteúdo de cálcio, magnésio e vitamina K, o agrião é um aliado importante para a saúde óssea. A vitamina K, em particular, é essencial para a formação de ossos fortes e pode ajudar a prevenir a osteoporose e fraturas.

Inclusive, conforme o artigo “Saúde óssea do idoso: influência do cálcio na prevenção da osteoporose”, divulgado no 4º Congresso Internacional de Envelhecimento, a inclusão de vegetais folhosos verdes, como o agrião, que é rico em cálcio, pode auxiliar no aumento da densidade óssea, o que ajuda a prevenir e controlar a osteoporose.

7. Melhora a saúde da pele

A presença de vitamina C e antioxidantes no agrião é essencial para manter a pele saudável . Esses nutrientes ajudam a reduzir a formação de rugas e linhas finas, promovendo a regeneração celular e melhorando a elasticidade da pele. Além disso, eles contribuem para a hidratação, deixando a pele com uma aparência mais firme e luminosa.

8. Favorece a saúde dos olhos

O agrião é rico em vitamina A e carotenoides, nutrientes essenciais para a saúde dos olhos. A vitamina A contribui para a formação da rodopsina, importante para a visão em ambientes com pouca luz, enquanto os carotenoides atuam como antioxidantes que protegem as células da retina contra danos causados pelos radicais livres e pela luz azul. Esse efeito ajuda na prevenção de problemas como a degeneração macular relacionada à idade.

Formas de consumir o agrião

O agrião pode ser incorporado à dieta de diversas formas, facilitando o consumo regular desse superalimento. Confira algumas sugestões:

Saladas frescas: combine agrião com outras folhas verdes e vegetais frescos para uma salada nutritiva;

Sopas: adicione o agrião a sopas e caldos para um toque de frescor e sabor;

Omeletes: misture o agrião picado em omeletes para um café da manhã reforçado;

Suco detox: inclua agrião em sucos detox, combinando com frutas e outros vegetais para um impulso nutritivo;

Molhos e temperos: utilize o agrião fresco em molhos ou como tempero para carnes e saladas;

Chás: o agrião também pode ser utilizado em chás, aproveitando suas propriedades desintoxicantes.

