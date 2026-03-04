7 dicas para montar um prato saudável e ajudar no emagrecimento

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:28
No Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março e promovido pela World Obesity Federation , a discussão sobre escolhas alimentares ganha ainda mais importância. A obesidade é reconhecida como uma doença crônica complexa, e a alimentação diária tem papel central tanto na prevenção quanto no tratamento.
Segundo a professora de Nutrologia e Endocrinologia da Afya Educação Médica de Porto Alegre, Dra. Paloma Cruz, não é necessário seguir dietas radicais para melhorar a saúde.“ O segredo está na constância. Pequenas escolhas equilibradas, repetidas todos os dias, trazem mais resultado do que mudanças extremas por pouco tempo”, explica.
A base de uma boa alimentação está na constância e na escolha consciente dos alimentos. Abaixo, veja 7 dicas para montar um prato saudável:
Priorize verduras e legumes variados. Eles aumentam a saciedade , fornecem fibras e ajudam no controle da glicemia.
Prefira versões integrais, minimamente processadas e com casca, como arroz integral, farelo de aveia, batata-doce e mandioca. Mantenha atenção à quantidade consumida.
Inclua fontes de proteína em todas as refeições principais. Frango, peixe, ovos, carnes magras ou leguminosas como feijão, lentilha, grão-de-bico ajudam a preservar a massa muscular e controlar o apetite.
Arroz e feijão podem e devem fazer parte de um prato saudável — o importante é ajustar proporções e incluir vegetais.
Alimentos com excesso de açúcar, gorduras saturadas e sódio devem ser ocasionais. Quanto mais natural a comida, melhor.
Azeite de oliva, castanhas e abacate são aliados em pequenas porções.
Evite longos períodos sem comer e planeje as refeições . Decidir o que comer com muita fome aumenta as chances de exagero.
A especialista reforça que alimentação inteligente não significa restrição extrema, mas sim equilíbrio sustentável. “Comer bem é um processo contínuo. Ajustes progressivos no dia a dia impactam diretamente a saúde metabólica e a qualidade de vida”.
Por Grazieli Binkowski
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o