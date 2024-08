6 hábitos que escurecem as axilas e o que fazer para clareá-las

Descubra os comportamentos que causam escurecimento na região e encontre soluções para resolver a condição

1. Depilação frequente com lâmina

Considere métodos de depilação menos agressivos, como a depilação com cera . Ela deve ser feita com profissionais adequados para não haver problemas. “A industrialização dos produtos é rigorosa. Há uma checagem da qualidade das matérias-primas, rigor no processo. E os produtos são testados e validados. A cera caseira pode trazer danos aos clientes, por isso, não deve ser utilizada”, diz a biomédica Daniela Pontes.

2. Uso excessivo de desodorantes e antitranspirantes

3. Fricção

A fricção constante da pele, especialmente em roupas apertadas, pode causar irritação e escurecimento das axilas. A pele sensível da região pode reagir à abrasão com hiperpigmentação. Use roupas mais soltas e de materiais naturais, como algodão, que permitem que a pele respire e reduzem a fricção.

4. Suor excessivo

Mantenha a área limpa e seca, lavando as axilas regularmente com sabonetes antibacterianos. Use antitranspirantes eficazes e considere tratamentos médicos, como a aplicação de toxina botulínica, se o suor excessivo for um problema persistente.