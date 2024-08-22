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Vitaminas e gorduras vegetais

5 receitas com oleaginosas para incluir na dieta

Aprenda a preparar pratos gostosos e saudáveis para ajudar a emagrecer
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 ago 2024 às 08:00

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
Bolo de banana com nozes é uma das receitas  Crédito: Claire Fraser Photography | Shutterstock
As oleaginosas, como a castanha-de-caju, o amendoim e as nozes, contêm vitaminas e gorduras vegetais que trazem uma série de benefícios ao corpo. Com frequência, elas aparecem nas dietas como aliadas para quem deseja perder peso, promovendo saciedade e ajudando a reduzir o risco de doenças.
“Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudáveis”, explica a nutricionista Natália Colombo.
Confira, a seguir, 5 receitas saborosas e simples de fazer para você incluir no seu dia a dia e aproveitar os benefícios das oleaginosas.

Bolo de banana com nozes

Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 2 xícaras de chá de leite desnatado quente
  • 1 xícara de chá de óleo de milho
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 150 g de nozes trituradas
  • 1 banana amassada
  • 3 ovos
  • Óleo de milho para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar
  • Nozes a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras de ovo e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas, o açúcar mascavo, a banana amassada, o óleo de milho e bata por 4 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Despeje sobre a mistura reservada e mexa para incorporar. Junte o leite quente e as nozes e misture.
Unte uma forma de bolo inglês com óleo de milho e enfarinhe com farinha de trigo integral. Disponha a massa sobre ela, polvilhe com as nozes e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Biscoito de castanha-de-caju

Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de café de leite integral
  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju
  • 1 ovo para pincelar
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de trigo integral para enfarinhar
  • Castanha-de-caju triturada para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a castanha-de-caju e triture até obter uma farofa. Após, transfira para um recipiente, adicione o leite, o açúcar mascavo e o óleo de coco e mexa. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo integral e misture até obter uma consistência homogênea.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e coloque os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com o ovo e decore com as castanhas-de-caju. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Farofa de castanhas e sementes

Ingredientes
  • 100 g de sementes de girassol sem casca
  • 100 g de nozes
  • 100 g de amêndoas
  • 100 g de castanha-do-Pará
  • 50 g de sementes de gergelim
  • 100 g de linhaça moída
  • 1 xícara de chá de quinoa em flocos
  • 100 g de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as sementes de girassol, as nozes, as amêndoas e as castanhas-do-Pará e bata até obter uma farofa. Transfira para uma panela, adicione as sementes de gergelim, a linhaça, os flocos de quinoa e o farelo de aveia e misture. Leve ao fogo médio para tostar levemente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Pasta de amendoim

Imagem Edicase Brasil
Pasta de amendoim é uma das receitas Crédito: inewsfoto | Shutterstock

Ingredientes

Ingredientes
  • 1 kg de amendoim sem casca
  • 3 colheres de sopa de leite em pó
  • 3 colheres de sopa de óleo de coco
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o amendoim e bata até obter uma farofa. Após, coloque a farinha de amendoim em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer por 5 minutos, sem parar de mexer. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o leite em pó, o óleo de coco, a água e o mel e misture até obter um creme. Transfira a mistura para o liquidificador, acrescente a farinha de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente com tampa e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Arroz de castanhas com filé

Ingredientes
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 500 ml de vinho branco seco
  • 300 g de filé mignon cortado em cubos
  • 300 g de arroz integral
  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju picada
  • 1 xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Junte a carne e refogue até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o restante da cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue até começar a brilhar. Adicione o tomate e, aos poucos, o vinho e cozinhe até secar. Por último, coloque as castanhas e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva o arroz com o filé.

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