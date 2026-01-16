Se cuida

5 dicas para manter uma alimentação saudável em família durante as férias

Veja como inserir na rotina mais frutas, legumes, verduras e outros alimentos nutritivos

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:31

Os meses de férias favorecem o consumo de alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes, além de preparações caseiras Crédito: Imagem: BGStock72 | Shutterstock

Durante as férias, a rotina da casa muda e, com ela, os hábitos alimentares. Horários mais flexíveis, dias quentes e mais tempo livre criam o cenário ideal para rever escolhas e adotar uma alimentação mais leve, nutritiva e equilibrada para toda a família. A nutróloga da Afya Porto Alegre Camila Perlin Ramos destaca que o período pode ser um grande aliado da saúde quando bem aproveitado.

Segundo ela, os meses de férias favorecem o consumo de alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes, além de preparações caseiras, que ajudam a aumentar a ingestão de fibras, vitaminas e minerais. “É uma oportunidade de sair do automático e experimentar novas combinações, sabores e rotinas alimentares mais conscientes”, afirma.

Confira algumas dicas práticas para manter o equilíbrio nutricional durante as férias:

1. Aproveite o calor para consumir alimentos frescos

Frutas in natura , saladas coloridas, legumes e sucos naturais ajudam a manter a hidratação e fornecem nutrientes essenciais. Preparações leves e refrescantes tendem a ser melhor aceitas, especialmente por crianças e adolescentes.

2. Mantenha uma rotina mínima de refeições

Mesmo com horários mais soltos, garantir ao menos quatro refeições ao dia evita longos períodos de jejum e exageros. O café da manhã pode ser mais flexível, priorizando opções leves como frutas, iogurte, aveia, granola, castanhas e vitaminas naturais.

Sucos feitos com frutas frescas são ótimas opções para o lanche da tarde Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Aposte em bebidas nutritivas à tarde

Sucos naturais, smoothies e vitaminas feitos com frutas frescas são boas alternativas para o lanche da tarde. Acrescentar aveia, chia, linhaça ou leites vegetais aumenta o valor nutricional e contribui para a saciedade.

4. Moderação com comidas de conveniência

Delivery , lanches industrializados , pizzas e hambúrgueres não precisam ser proibidos, mas devem continuar sendo exceção. O consumo frequente pode reduzir a qualidade nutricional da dieta e aumentar a ingestão de gorduras e carboidratos simples.

5. Priorize jantares equilibrados

Refeições simples e completas, com saladas, carnes grelhadas ou assadas, arroz, feijão, grãos e legumes, garantem proteínas , fibras, vitaminas e minerais. Para quem tem menos tempo, marmitas prontas podem ser uma opção, desde que priorizem ingredientes frescos e poucos ultraprocessados.

Para a nutróloga, mais do que regras rígidas, o período de férias deve ser visto como uma oportunidade de fortalecer vínculos familiares e criar hábitos que podem se estender ao longo do ano. “Com pequenos ajustes, é possível aproveitar as férias com prazer, saúde e equilíbrio nutricional, em todas as fases da vida”, conclui.

Por Grazieli Binkowski

