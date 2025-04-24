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5 dicas para manter o cérebro sempre jovem

Garantir a saúde deste órgão é importante para envelhecer bem

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 12:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

24 abr 2025 às 12:59
Manter o cérebro saudável garante autonomia e qualidade de vida (Imagem: Stock-Asso | Shutterstock)
Manter o cérebro saudável garante autonomia e qualidade de vida Crédito: Imagem: Stock-Asso | Shutterstock
Manter o cérebro saudável é fundamental para envelhecer com qualidade e autonomia. À medida que os anos passam, a preservação das funções cognitivas se torna essencial para manter a independência, tomar decisões com clareza e desfrutar da vida de forma plena.
“Cuidar da saúde do cérebro vai muito além de evitar doenças, é preciso garantir autonomia, memória e clareza mental em todas as fases da vida”, explica a Dra. Elodia Ávila, especialista em neurociências e cirurgiã plástica. Segundo a médica, a ciência tem avançado na compreensão dos mecanismos de envelhecimento cerebral, permitindo estratégias mais eficientes para preservar a função neurológica com o passar do tempo.
Com o envelhecimento, o cérebro passa por alterações naturais, entre elas, a redução do volume cerebral, especialmente no hipocampo, região responsável pela memória e pelo aprendizado. Há também uma diminuição na velocidade de processamento de informações, bem como mudanças no córtex pré-frontal, que afeta o planejamento, a atenção e a tomada de decisões.
Essas transformações não significam, necessariamente, perda de capacidade, mas podem ser intensificadas por fatores como estresse crônico, sedentarismo , alimentação inadequada, isolamento social e distúrbios do sono. “ Existe uma ligação direta entre o estilo de vida e o envelhecimento cerebral, aquilo que fazemos no dia a dia pode contribuir para acelerar ou desacelerar esse processo”, destaca a Dra. Elodia Ávila.
Abaixo, a Dra. Elodia Ávila lista 5 dicas simpres e práticas para manter o cérebro sempre jovem. Confira! 

1. Mantenha o cérebro ativo

O estímulo cognitivo frequente favorece a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de formar novas conexões. “Aprender um novo idioma, tocar um instrumento ou fazer palavras-cruzadas são boas opções”, explica a médica.

2. Pratique atividades físicas regularmente

O exercício físico melhora a irrigação cerebral e estimula a liberação de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que estão ligados à sensação de bem-estar e à saúde das funções executivas.

3. Cuide da alimentação

Uma dieta rica em ômega 3, antioxidantes e vitaminas do complexo B é uma grande aliada do cérebro. “Alimentos como peixes, vegetais escuros, frutas vermelhas e oleaginosas ajudam a proteger as células cerebrais contra o estresse oxidativo”, diz a Dra. Elodia Ávila.
Dormir bem é fundamental para a saúde do cérebro (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
Dormir bem é fundamental para a saúde do cérebro Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

4. Durma bem

O sono é um momento fundamental para o cérebro organizar memórias, processar informações e eliminar toxinas acumuladas ao longo do dia. Dormir pouco ou mal compromete áreas como o hipocampo e o córtex pré-frontal.

5. Cultive conexões sociais

Relações saudáveis também favorecem o cérebro. “O convívio social estimula múltiplas regiões cerebrais, como a amígdala e o córtex cingulado anterior, que estão ligadas à empatia, à emoção e ao controle comportamental. Relacionamentos saudáveis são uma forma poderosa de proteção cognitiva”, ressalta a médica. 

Um olhar integrado sobre o envelhecimento

A neurociência tem demonstrado cada vez mais que envelhecer com saúde é possível, desde que exista um compromisso contínuo com o bem-estar físico, emocional e mental. Segundo a Dra. Elodia Ávila, não se trata somente de evitar doenças neurológicas como Alzheimer ou Parkinson, mas de manter a funcionalidade e a qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis.
“A prevenção é um investimento de longo prazo. As nossas pequenas ações no cotidiano fazem uma enorme diferença nos anos futuros e na forma como estaremos”, afirma.
Por Tayanne Silva

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