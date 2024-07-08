Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 5 dicas para comprar suplementos alimentares de qualidade
Bem-informados

5 dicas para comprar suplementos alimentares de qualidade

Veja aspectos para se atentar e evitar adquirir produtos falsos ou adulterados
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 jul 2024 às 20:45

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 20:45

Imagem Edicase Brasil
Alterações visuais ou de cheiro podem indicar adulteração do suplemento  Crédito: Lallapie | Shutterstock
Nos últimos anos, o mercado de suplementos alimentares tem crescido significativamente, oferecendo uma variedade cada vez maior de produtos que prometem melhorar a saúde e o bem-estar, bem como aprimorar o desempenho físico. No entanto, com essa expansão surgem também preocupações sobre a qualidade e a segurança desses itens.
É essencial os consumidores estarem bem-informados e saberem como identificar suplementos de alta qualidade. Isso porque o consumo de produtos adulterados representa um grave risco à saúde. Substâncias estranhas e contaminantes podem causar infecções graves e até mesmo levar à morte.
Os produtos vendidos fora da validade, por outro lado, podem perder sua eficácia e, em alguns casos, tornar-se tóxicos. A adulteração de suplementos não é apenas um crime financeiro, mas também contra a saúde pública, com potencial para causar danos irreparáveis aos consumidores.

Escolhendo os suplementos de qualidade

Simone Coria, da Nutra Gold Nutrition, enfatiza que para quem leva a sério sua saúde e deseja evitar riscos, é fundamental saber escolher suplementos alimentares de qualidade. Por isso, aqui estão algumas orientações para garantir a segurança na compra desses produtos:

1. Preço justo

Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Suplementos de qualidade têm um custo associado à produção e certificação. Preços extremamente baixos podem indicar adulteração ou falsificação.

2. Verificação de rótulos

Antes de comprar, examine cuidadosamente o rótulo do produto. Verifique a data de validade, o lote e as informações nutricionais. Se possível, compare com o site oficial do fabricante para garantir a autenticidade.
Imagem Edicase Brasil
É importante cuidado com o consumo de suplementos alimentares  Crédito: KucherAV | Shutterstock

3. Aparência do produto

Analise a coloração, o cheiro e a textura do suplemento. Produtos adulterados podem apresentar alterações visuais e olfativas. Se notar algo fora do comum, não consuma e entre em contato com o fabricante.

4. Certificações de qualidade

Procure por selos de qualidade e certificações de órgãos reconhecidos, como a Anvisa. Suplementos com certificações como o selo Creapure para creatina, por exemplo, garantem um padrão elevado de pureza e segurança.

5. Consultoria profissional

Consulte sempre um nutricionista ou profissional de saúde antes de iniciar o uso de qualquer suplemento. Eles podem ajudar a identificar produtos de qualidade e adequados às suas necessidades.
A escolha consciente de suplementos de qualidade é essencial para proteger a saúde e garantir os melhores resultados em sua rotina de exercícios e nutrição. “Produtos de qualidade são fundamentais para garantir os melhores resultados sem comprometer a segurança. Recomendamos sempre verificar a procedência e a autenticidade dos suplementos antes de consumir”, afirma Simone Coria.

Veja Também

Quanto tempo dura a gripe? Veja quando procurar ajuda médica

5 receitas ricas em proteínas para fazer em poucos minutos

Redução da ansiedade: 5 vantagens do ioga para a saúde e o bem-estar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados