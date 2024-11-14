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5 cuidados essenciais para controlar o diabetes

Veja como alguns hábitos são importantes para prevenir complicações provocadas pela doença

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 07:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

14 nov 2024 às 07:44
Alguns cuidados são importantes para garantir o controle do diabetes (Imagem: everydayplus | Shutterstock)
Alguns cuidados são importantes para garantir o controle do diabetes Crédito: Imagem: everydayplus | Shutterstock
Em 14 de novembro é celebrado o “Dia Mundial do Diabetes”, uma doença que, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), afeta 20 milhões de brasileiros. Essa condição crônica requer cuidados contínuos e um gerenciamento rigoroso para evitar complicações graves, como cegueira, insuficiência renal e doenças cardiovasculares.
Por isso, a Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão, endocrinologista e especialista em metabologia do Centro de Excelência em Medicina (CEM), de São Paulo, enfatiza a importância do monitoramento contínuo da glicemia e do comprometimento do paciente com o tratamento médico.
“O paciente precisa estar ciente de que o controle inadequado pode levar a consequências irreversíveis. Uma alimentação equilibrada, aliada à prática regular de exercícios e ao uso correto de medicações, é o tripé básico para a gestão da doença”, explica.
Além disso, a endocrinologista destaca que a prevenção começa com a educação em saúde e o acompanhamento constante. “É importante que o paciente diabético compreenda sua condição e saiba como tomar decisões informadas sobre sua dieta, atividade física e o uso de medicações.”
Entre as estratégias de prevenção das complicações metabólicas, a Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão lista as mais eficazes:

1. Alimentação balanceada

A nutrição desempenha um papel fundamental no controle do diabetes. Uma dieta rica em fibras, com baixo índice glicêmico, e a redução do consumo de açúcares simples e carboidratos refinados ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue.

2. Exercício físico regular

Praticar atividade física regularmente melhora a sensibilidade à insulina e auxilia no controle da glicemia. Mesmo exercícios leves, como caminhadas, podem ter um impacto significativo.
Os dispositivos de monitoramento de glicemia facilitam o acompanhamento dos níveis de açúcar no sangue (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Os dispositivos de monitoramento de glicemia facilitam o acompanhamento dos níveis de açúcar no sangue Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

3. Monitoramento contínuo da glicemia

O uso de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose pode ajudar o paciente a entender as flutuações dos níveis de açúcar no sangue e ajustar a medicação e alimentação de acordo.

4. Adesão aos medicamentos

Seguir corretamente a prescrição médica, seja com o uso de insulina ou medicações orais, é crucial para manter a glicose sob controle e evitar complicações a longo prazo.

5. Cuidar da saúde mental

É sabido que o estresse e a ansiedade impactam negativamente no controle glicêmico, e é importante que pacientes diabéticos também se atentem a estes fatores.

Inovações no tratamento do diabetes

Nos últimos anos, a medicina tem avançado com inovações tecnológicas que tornam o manejo da doença mais preciso e menos invasivo. A Dra. Luiza Soares Isaac Gusmão ressalta o papel dos dispositivos de monitoramento contínuo de glicose e das bombas de insulina automatizadas. 
“Esses dispositivos têm revolucionado o tratamento ao permitir que os pacientes tenham uma visão mais detalhada de como seu corpo responde a alimentos, exercícios e estresse. Além disso, terapias combinadas com novos medicamentos também oferecem opções mais eficientes para controlar o diabetes e reduzir o risco de complicações metabólicas.”
Por Annete Morhy

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