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Esporte

5 benefícios da prática de voleibol para a saúde

Veja como este esporte pode ajudar a melhorar o funcionamento do corpo e a saúde mental
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 ago 2024 às 09:00

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Praticar o voleibol é uma ótima maneira de se manter ativo e saudável Crédito: Shutterstock
Com os jogos em Paris, a atenção do mundo se volta aos atletas e aos esportes em destaque durante o evento. O voleibol, um dos mais dinâmicos e emocionantes, promete ser um espetáculo à parte, atraindo espectadores e inspirando pessoas. A prática não apenas oferece momentos de adrenalina e competição, mas também proporciona inúmeros benefícios para a saúde. Abaixo, conheça alguns deles!

1.Melhora da condição cardiovascular

A prática regular de voleibol contribui para a saúde cardiovascular. Isso porque, durante a prática, os jogadores estão constantemente em movimento, correndo, saltando e mudando de direção, o que aumenta a frequência cardíaca e promove a circulação sanguínea.
Desta maneira, este exercício aeróbico fortalece o coração, melhora a capacidade pulmonar e ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Além disso, a prática regular pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (ruim) e aumentar os níveis de colesterol HDL (bom), potencializando ainda mais a saúde cardiovascular.
“A atividade física pode ajudar a melhorar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, além de reduzir a pressão arterial, controlar o peso, melhorar a coagulação sanguínea e aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Também é capaz de reduzir o risco de problemas cardíacos, como o AVC (acidente vascular cerebral)”, comenta o cardiologista Rizzieri Gomes.

2.Desenvolvimento da força e resistência muscular

O voleibol é um esporte que exige um trabalho muscular intenso, especialmente nos membros inferiores e superiores. As ações de saltar para bloquear ou atacar, além das rápidas mudanças de direção, envolvem músculos como quadríceps, panturrilhas, glúteos, deltoides e tríceps. Este constante esforço fortalece e tonifica esses músculos, aumentando a força e a resistência muscular. Além disso, a prática regular ajuda a melhorar a coordenação motora e a agilidade, habilidades essenciais para o desempenho esportivo e para atividades cotidianas.

3.Estímulo ao equilíbrio hormonal e redução de sintomas de TPM

A atividade física pode auxiliar na redução dos sintomas da tensão pré-menstrual (TPM), como mudanças de humor, fadiga e dor. Isso ocorre porque o exercício físico estimula a produção de endorfinas, que atuam como analgésicos naturais e ajudam a equilibrar os níveis de hormônios como estrogênio e progesterona.
Imagem Edicase Brasil
Praticar voleibol libera endorfinas que promovem sensações de bem-estar e prazer Crédito: Shutterstock

4.Benefícios para a saúde mental

Além dos benefícios físicos, o voleibol também contribui significativamente para a saúde mental. A prática esportiva libera endorfinas, podendo ajudar a reduzir os níveis de estresse, ansiedade e sintomas de depressão.
“Ao se exercitar, você libera endorfinas, hormônios relacionados ao prazer e ao estado de felicidade. Essa liberação hormonal pode ajudar a melhorar o humor, reduzir o estresse e aumentar a sensação geral de bem-estar”, reforça Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit.

5.Controle de peso e composição corporal

O voleibol é um esporte que queima calorias de forma eficaz, contribuindo para o controle e manutenção do peso corporal. Uma sessão de uma hora, por exemplo, pode queimar entre 400 e 600 calorias, dependendo da intensidade do jogo e do peso corporal do jogador. Além disso, o aumento da massa muscular e a redução da gordura corporal contribuem para a melhoria da taxa metabólica basal, ou seja, a quantidade de calorias que o corpo queima em repouso.
“Mesmo que o ideal seja se exercitar cinco ou seis vezes por semana, começar com o que é possível, mesmo que sejam apenas duas vezes, já é um passo positivo. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência para alcançar resultados duradouros”, aconselha Leonardo Tavares, coordenador do curso de Educação Física do UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo).

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