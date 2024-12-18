5 benefícios da planta assa-peixe para a saúde e como usá-la

A assa-peixe é utilizada na medicina popular há séculos e oferece inúmeros benefícios para a saúde Crédito: Imagem: Floratta | Shutterstock

A planta assa-peixe ( Vernonia polysphaera ), também conhecida como “cambará-branco” ou “cambará-açú”, é uma erva medicinal com propriedades terapêuticas reconhecidas, especialmente no Brasil. Utilizada há séculos na medicina popular, é considerada uma aliada natural no tratamento de diversas condições de saúde e oferece inúmeros benefícios para o corpo.

A seguir, confira 5 benefícios e como você pode incluir a assa-peixe na rotina de cuidados!

1. Efeito diurético

Rica em compostos bioativos como flavonoides, saponinas e cumarinas, a assa-peixe possui efeito diurético , que ajuda na eliminação do excesso de líquidos do organismo. Esse benefício é útil para reduzir inchaços causados pela retenção de líquidos, contribui para a desintoxicação do corpo e auxilia no tratamento de cálculos renais.

2. Combate afecções na pele

As afecções na pele, também chamadas de afecções dermatológicas, são doenças que afetam a pele. Para tratá-las, a assa-peixe pode ser usada como complemento. Fonte de minerais e propriedades anti-inflamatórias, a planta ajuda a reduzir inflamações e o inchaço e acelera a cicatrização. Apesar disso, é importante consultar um especialista antes de utilizá-la.

3. Auxilia no tratamento de doenças no trato respiratório

A assa-peixe tem propriedades antioxidantes, expectorantes e anti-inflamatórias, que ajudam a aliviar os sintomas de doenças no trato respiratório . Inclusive, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para auxiliar no tratamento de bronquite e tosse persistente.

A assa-peixe contém propriedades anti-inflamatórias que aliviam as dores musculares Crédito: Imagem: Davizro Photography | Shutterstock

4. Alivia dores musculares

Ainda segundo o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a infusão dessa planta pode ser usada topicamente para ajudar no tratamento de dores musculares. Além disso, por conter propriedades anti-inflamatórias, ela ajuda a aliviar inflamações relacionadas a condições como artrite e reumatismo. Esse efeito ajuda a relaxar o corpo e aumenta o bem-estar, favorecendo a prática de atividades físicas e a qualidade de vida.

5. Controla a glicemia

Os seus compostos bioativos da assa-peixe, como flavonoides e saponinas, ajudam a controlar a glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue. Essas substâncias podem melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de picos glicêmicos, sendo útil como um complemento natural aos tratamentos convencionais contra o diabetes. No entanto, o seu uso não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

Como usar a assa-peixe

Segundo dados do Centro Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas da Universidade Federal de Minas Gerais (CEPLAMT), por se tratar de erva-daninha, a assa-peixe desenvolve-se facilmente em solos pobres e em pleno sol, e possui sementes que germinam com facilidade.

A forma mais comum de utilizá-la é por meio de chás. No entanto, ainda de acordo com o CEPLAMT, suas folhas também podem ser consumidas empanadas e fritas, remetendo ao formato de um peixe frito, de onde advém o seu nome. Além disso, ela pode ser aproveitada das seguintes maneiras:

Cataplasma: indicado para inflamações, feridas e dores musculares. Para prepará-lo, basta amassar as folhas de assa-peixe até formar uma pasta e, depois de realizar o teste de alergia, aplicar diretamente na área afetada e cobrir com uma gaze;

Banho: favorece o relaxamento e alivia dores no corpo. Pode ser feito por meio do cozimento das folhas com água;

Xarope: é indicado no caso de problemas respiratórios. Para fazê-lo, é necessário ferver as folhas em água com mel ou açúcar mascavo até formar uma mistura consistente. O recomendado é consumir 1 colher de sopa por dia.

Cuidados importantes