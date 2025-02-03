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4 hábitos para equilibrar o corpo e a mente durante o Carnaval

Veja rituais que ajudam a compor uma rotina de autoconhecimento, saúde e bem-estar

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 18:00

Portal Edicase

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Publicado em 

03 fev 2025 às 18:00
Hábitos saudáveis ajudam a compor o autoconhecimento e mantêm o bem-estar do corpo e da mente (Imagem: insta_photos | Shutterstock)
Hábitos saudáveis ajudam a compor o autoconhecimento e mantêm o bem-estar do corpo e da mente Crédito: Imagem: insta_photos | Shutterstock
No dia 1º de março começa o recesso de Carnaval, um período dedicado à folia para muitos. No entanto, se neste ano você deseja se desconectar do agito e equilibrar o corpo e a mente, esse também é o momento ideal para fazer um retiro e cuidar da saúde, ajudando a reduzir impactos como o burnout.
De acordo com dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo.
Neste contexto, incluir hábitos saudáveis na rotina é a chave para reduzir esse e outros problemas, afirma Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e ayurveda e autora do livro ‘Autenticidade – O melhor tempero da vida’.
“Quem ficar longe dos excessos nesta época, adotando hábitos saudáveis, pode levá-los pelo resto de 2025, já que a nossa sensação é que o ano só ‘começa’ depois do Carnaval. Iniciar esse novo ciclo com uma mente clara e um corpo revitalizado é um grande estímulo para essa mudança”, comenta.
A seguir, Ana Volpon indica 4 hábitos saudáveis que devem fazer parte do dia a dia de quem deseja manter o corpo e a mente em equilíbrio. Confira!

1. Considere os fundamentos do Ayurveda

Para quem vai usar esses dias como um momento de buscar saúde e bem-estar, a recomendação de Ana Volpon é focar em seis pilares fundamentais: exercício físico, alimentação saudável, qualidade do sono , práticas de autocuidado, nutrir emoções saudáveis e praticar a meditação.
“Um primeiro passo é identificar os desequilíbrios que causam desconexão no corpo e na mente, o que permite criar a base para uma jornada de autoconhecimento e cura, considerando os fundamentos do Ayurveda e seu impacto na saúde integral”, explica.
O Ayurveda é uma antiga medicina tradicional indiana, que oferece um conjunto de técnicas e conhecimentos que visam harmonizar corpo, mente e espírito. Uma rotina que traz benefícios, segundo o Ayurveda, inclui acordar cedo e aproveitar a energia das primeiras horas da manhã para meditar, fazer yoga ou realizar exercícios leves. Exercícios de respiração consciente (Pranayama) acalmam a mente e promovem o relaxamento, uma ótima maneira de começar o dia.

2. Invista na meditação e no pranayama

Para meditar, Ana Volpon recomenda escolher uma posição confortável, que mantenha a coluna ereta. “Deixe as palmas das mãos viradas para cima ou para baixo, apoiadas nos joelhos, trazendo consciência à sua respiração”, detalha.
Depois, ela recomenda manter o foco na respiração. “Observe o ar que entra e o ar que sai do seu corpo. Inspire contando mentalmente até quatro, e libere o ar devagar contando até cinco. Faça isto algumas vezes e, quando quiser, feche os olhos. Relaxe os músculos da face, pescoço, relaxe os ombros. Relaxe seu corpo e conecte-se consigo mesmo”, ensina.
Ana Volpon aconselha continuar focando na respiração e observando o ar que entra, expandindo o abdômen, e o ar que sai, contraindo o abdômen. “Aos poucos, sua consciência se expandirá, o volume da sua voz interna será diminuído, sua mente ficará mais clara e estimulará os mecanismos de autorregulação do seu corpo, beneficiando não só você, mas todos que fazem parte da sua vida”, ressalta.
A especialista recomenda fazer isso por cinco minutos e, aos poucos, aumentar esse tempo até 20 minutos. “Terminado o tempo, permaneça por mais dois minutos neste estado transitório; esfregue as palmas das suas mãos uma na outra e, como uma conchinha, coloque-as sobre os olhos. Abra os olhos lentamente, ainda dentro desta ‘concha’. Devagar vá descansando as suas mãos, saia da postura e siga seu dia desfrutando do bem-estar que a prática lhe traz”, completa.

3. Durma bem

O sono reparador passa por duas etapas leves e uma mais profunda até chegar à fase principal, que é o sono REM ( Rapid Eyes Movement ), quando o corpo trabalha em outra frequência, a mente entra em repouso e os hormônios são liberados como devem; fase em que as memórias são processadas, que o conhecimento é consolidado e que os maiores sonhos acontecem.
“Para atingir este ponto e nos deixar guiar pela magistralidade da natureza, horário, preparação e disciplina são fundamentais, além de dormir cedo, é claro!”, alerta Ana Volpon. “Hábitos como fazer a última refeição até às 19h, diminuir estímulos luminosos, visuais e sonoros à sua volta, um banho morno seguido de uma xícara de chá de qualquer erva calmante e cheirosa. Tudo isso ajuda a dormir melhor e com qualidade”.
Alimentos leves e naturais ajudam a purificar o corpo e a restaurar o equilíbrio (Imagem: Kolpakova Svetlana | Shutterstock)
Alimentos leves e naturais ajudam a purificar o corpo e a restaurar o equilíbrio Crédito: Imagem: Kolpakova Svetlana | Shutterstock

4. Mantenha uma alimentação balanceada e nutritiva

Em relação à nutrição e alimentação, Ana Volpon recomenda o kitchari, um prato tradicional da culinária indiana, especialmente apreciado na medicina ayurvédica por suas propriedades de desintoxicação e digestão fácil. Por ser balanceado e nutritivo, é frequentemente utilizado em dietas de purificação e jejum, ajudando a restaurar o equilíbrio do corpo e a eliminar toxinas.
“Algumas pessoas optam por ser o único alimento ao longo de todos os cinco dias; outras comem apenas no almoço e jantar. Nesse caso, vale escolher também alimentos naturais e leves, como frutas frescas, no café da manhã ou outros lanches ao longo do dia”, explica a especialista.
Complementando, o consumo de alguns chás ajuda na função hepática, com suporte ao funcionamento geral do fígado, proporcionando desintoxicação e melhora do metabolismo. “São indicados chás de alcachofra, dente-de-leão e boldo. São ingredientes fáceis de encontrar em qualquer feira ou mercado e o processo [de preparo] é simples também. A pessoa pode variar os sabores ao longo dos dias, tomando diariamente uma xícara ou duas”, diz Ana Volpon.
Confira, a seguir, como preparar essas receitas:

Kitchari

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de arroz
  • 1 xícara de chá de feijão moyashi (mung bean)
  • 2 colheres de sobremesa de gengibre picado
  • 2 colheres de sobremesa de pimenta em grãos
  • 2 colheres de sobremesa de cominho em grãos
  • 5 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de legumes variados (vagem, cenoura, chuchu, abóbora, abobrinha, brócolis)
  • 1/2 colher de sobremesa de cúrcuma
  • 2 colheres de sobremesa de ghee
  • Sal e folhas de coentro a gosto
Modo de preparo
Em água corrente, lave o arroz e o feijão moyashi. Escorra e transfira para uma panela de pressão. Adicione o restante dos ingredientes, exceto a ghee, e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, adicione o ghee e mexa para incorporar. Polvilhe com o coentro e sirva em seguida.

Chá de alcachofra

Ingredientes
  • 1 colher de chá de folhas secas de alcachofra
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de alcachofra. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
O chá de dente-de-leão é valorizado pelas suas propriedades medicinais (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)
O chá de dente-de-leão é valorizado pelas suas propriedades medicinais Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

Chá de dente-de-leão

Ingredientes
  • 1 colher de chá de folhas secas de dente-de-leão
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de dente-de-leão. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.

Chá de boldo

Ingredientes
  • 1 colher de chá de folhas de boldo frescas ou secas
  • 1 xícara de chá de água
  • Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
Por Mariana Paker

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