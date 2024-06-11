A melhor maneira de melhorar a vida sexual do casal é por meio do desejo e disposição de ambos, mas sempre existe alguma forma de dar aquela ajudinha que está faltando. Às vezes existe desejo, porém falta disposição ou algum outro fator; nessa hora, os alimentos afrodisíacos podem ser uma boa opção.
“Alimentos afrodisíacos são aqueles que possuem algum nutriente com propriedades estimulantes sexuais, aumentando o apetite sexual tanto dos homens quanto das mulheres”, explica a nutricionista Solange Ventura.
Além dos benefícios sexuais, eles também podem melhorar a energia e qualidade de vida. “Todos esses alimentos contêm propriedades que estimulam a circulação sanguínea e facilitam a produção de hormônios, que melhoram a libido e também a disposição mental, sendo importante incluí-los no cardápio do dia a dia para alcançar o seu efeito afrodisíaco”, completa.
A seguir, confira 10 alimentos com propriedades afrodisíacas para apimentar a relação!
1. Banana
Comer banana eleva a quantidade de serotonina no sangue. Com isso, a pessoa fica com o humor mais elevado e mais relaxada.
2. Café
Uma xícara de café pode ajudar a aumentar a sua libido.
3. Aspargos
Possui folato e vitamina B, que aumenta os níveis sanguíneos de histamina. Assim, esse alimento ajuda a chegar ao orgasmo. Além disso, ele também serve para o aumento da excitação e nos tratamentos contra disfunção erétil.
4. Aveia
Apesar de não ser considerada um dos principais alimentos sensuais, a aveia ajuda no aumento de testosterona, impulsionando o desejo sexual.
5. Chocolate
Além de ser sensual e delicioso, o chocolate libera endorfina, aumentando a atração entre as pessoas.
6. Peixe
Peixes como salmão e atum aumentam a produção de ômega 3 e ácidos graxos, que elevam as taxas dos hormônios sexuais.
7. Carne
Pedaços magros de carne vermelha são fontes de zinco, que combatem a prolactina, hormônio responsável pela disfunção erétil.
8. Pimenta
Refeições com molhos picantes causam efeitos como excitação, palpitação e aumento do ritmo cardíaco.
9. Pizza de queijo
Ajudará na hora do orgasmo, pois o magnésio colabora para a contração muscular.
10. Romã
Por meio dos polifenóis, ela ajuda na circulação sanguínea do corpo, que colabora diretamente para uma boa relação sexual.