Tati Machado: médicos explicam perda de bebê em final de gestação

Tati Machado revelou que perdeu o bebê que estava esperando Crédito: Reprodução @tatimachado

A apresentadora Tati Machado revelou que perdeu o bebê que estava esperando. Grávida de 33 semanas, ela deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final.

A artista fez uma postagem nas redes sociais através de sua equipe. "Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", diz parte da nota. Tati Machado precisou passar por trabalho de parto e está sob cuidados. Após a publicação, a apresentadora da TV Globo optou por fechar os comentários das suas postagens no Instagram.

Entenda os fatores

O obstetra Carlos Campagnaro, do Hospital São José, diz que o bebê faleceu por alguma causa que nós não sabemos. Isso porque existem multifatores que podem levar a esse quadro. “A maioria dos casos está relacionado a algum mau funcionamento da placenta . O descolamento precoce é um deles - não parece ter sido o caso da jornalista -, ou uma insuficiência placentária crônica. Temos outras causas difíceis de avaliar, como infecções, alterações do bebê, problemas com a pressão da mãe, com o cordão umbilical, problemas com líquido amniótico, diabetes descompensado", pontua.

O médico obstetra Paulo Batistuta diz que quando ocorre a morte fetal, o coração do bebê para de funcionar. "No entanto, a causa da morte pode ser uma condição não relacionada ao coração como, por exemplo, o diabetes gestacional, que gera um distúrbio metabólico fetal, ou uma infecção, que causa falência de múltiplos órgãos fetais".

O óbito fetal intrauterino é quando o coração do bebê deixa de funcionar durante a gravidez, ou seja, intraútero. "Vários fatores podem levar a esse quadro. Entre eles estão a má-formação cardíaca, infecções fetais, diabetes gestacional, acidentes com o cordão umbilical, insuficiência placentária, anóxia fetal, choque hipovolêmico materno, arritmia fetal e o uso de drogas por parte da mãe", explica Paulo Batistuta, do Hospital Santa Rita,

O médico conta que muitas doenças maternas podem evoluir para este desfecho desfavorável. "Durante o pré-natal é possível identificar situações de risco como o sobrepeso, o uso de drogas, infecções, e alterações metabólicas como diabetes . Essas condições podem ser tratadas e muitas vezes o bebê nasce muito bem", diz Paulo Batistuta.

O obstetra Thiago Martinelli, do São Bernardo Apart Hospital, diz que quando há interrupção dos batimentos cardíacos intraútero, significa que o feto faleceu ainda dentro do útero materno, e essa condição é distinta da parada cardíaca em adultos.

Os principais sinais de alerta podem ser identificados durante o pré-natal como a redução ou ausência dos movimentos fetais percebidos pela mãe, alterações nos exames de vitalidade fetal, e alterações do crescimento fetal nos exames ultrassonográficos Thiago Martinelli - Obstetra

O médico conta que o sofrimento fetal é uma condição crítica que exige avaliação e conduta imediata. "As medidas incluem internação hospitalar imediata, monitorização contínua com cardiotocografia e ultrassonografia com Doppler, e a avaliação da vitalidade fetal e possibilidade de interrupção da gestação. A conduta deve ser individualizada, visando proteger a saúde fetal e materna", diz Thiago Martinelli.

Acolhimento

O ginecologista e obstetra Nélio Veiga Junior diz que após a 20ª semana de gestação, não é considerado mais como aborto, mas como óbito fetal. "A nomenclatura exata pode diferir. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por exemplo, refere-se como morte fetal intra-uterina, enquanto nos Estados Unidos fala-se em natimorto tardio. No mundo, a cada ano, mais de 2,6 milhões de gestações resultam em natimortos no terceiro trimestre".



Com relação a como proceder em casos de óbito fetal, Nélio explica que hoje a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrago) conta com um manual de como essas situações devem ser abordadas. “Precisamos acolher essa paciente, juntar a família, reunir todas as informações sobre o caso, explicar de forma precisa o que aconteceu. É preciso que a paciente tenha a sua disposição uma equipe capacitada e multidisciplinar capaz de traçar uma estratégia de como a situação será conduzida a partir daquele momento. E todos os acompanhantes podem ficar com a paciente, caso seja seu desejo, e ela precisa ter todo o suporte para esse momento de luto”, destaca o especialista.

