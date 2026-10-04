Correria, filas e voto no limite marcam fim da votação no ES

Correria para chegar antes do fechamento dos portões, filas que avançaram depois das 17h e eleitores que deixaram para votar nos últimos minutos marcaram o fim da votação neste domingo (4) no Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, mais de 40 senhas foram distribuídas a quem ainda aguardava na fila após o horário limite. Em outros locais, houve quem chegasse com apenas dois minutos de antecedência.
O maior local de votação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ainda registrava fila de eleitores mais de uma hora após o fechamento dos portões. A EEEM CIE Áttila de Almeida Miranda atende cerca de 380 eleitores.
Pela regra eleitoral, quem já está na fila no horário de encerramento pode receber uma senha e exercer o voto. Segundo relatos, mais de 40 senhas foram distribuídas no local, a maioria para idosos desacompanhados.
Na EEEFM Maria Ortiz, no Centro de Vitória, a aposentada Maria Aparecida Herzog, de 62 anos, chegou faltando cinco minutos para o fechamento. Ela conta que havia se esquecido que o voto ainda era obrigatório para sua faixa etária, mas diz que pretende continuar indo às urnas nos próximos anos.
"Mesmo assim, eu acho que o voto é um ato de muita importância, que seguirei fazendo nos próximos anos. Espero que ele possa ajudar os mais necessitados e também os animais, que merecem maior cuidado na nossa sociedade”.
No mesmo local, o autônomo Roberto Fraga, de 56 anos, foi o último eleitor a votar. Ele chegou quando faltavam apenas dois minutos para o fechamento dos portões.
"Eu falei com a minha filha para a gente sair em torno de 16h30, mas ela foi demorando e eu ficando preocupado”, confessa. “Quando faltavam 15 minutos para o fechamento do portão, eu vim correndo para o local de votação, mas acabou que deu tudo certo, mesmo com os mesários me apressando. Na hora de votar, tive problema para votar nos cargos de deputados, porque tenho menos conhecimento”.
Em Santa Fé, no município de Cariacica, as filas foram maiores no começo do dia, com pico de movimento antes do almoço e esvaziamento à tarde. A última eleitora chegou às 16h57, três minutos antes do encerramento da votação, e ninguém apareceu depois.
Segundo um sargento da Polícia Militar que acompanhava o local desde o meio-dia, o maior movimento ocorreu pouco antes do almoço. "Domingão, né? Dormir até mais tarde. O pessoal deixou para vir tudo junto", explica.
A trabalhadora de serviços gerais Lia Batista, de 56 anos, também teve um domingo longo. Ela saiu de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, às 19h de sábado e chegou a Vitória por volta das 6h, após cerca de 11 horas de viagem. Votou na escola, voltou para casa e depois retornou ao local para tomar um "ar fresco" e acompanhar o clima da eleição.
Com o encerramento da votação, as urnas começaram a ser encaminhadas aos cartórios eleitorais e a apuração teve início. Em Linhares, por exemplo, urnas chegaram ao cartório eleitoral por volta das 17h20.
Municípios como Piúma, Iconha e Muqui estavam entre os primeiros a concluir a contagem dos votos. No Espírito Santo, a apuração já ultrapassa 70%. Acompanhe a apuração ao vivo em A Gazeta.