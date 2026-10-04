Correria, filas e voto no limite marcam fim da votação no ES

Correria para chegar antes do fechamento dos portões, filas que avançaram depois das 17h e eleitores que deixaram para votar nos últimos minutos marcaram o fim da votação neste domingo (4) no Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, mais de 40 senhas foram distribuídas a quem ainda aguardava na fila após o horário limite. Em outros locais, houve quem chegasse com apenas dois minutos de antecedência.





O maior local de votação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ainda registrava fila de eleitores mais de uma hora após o fechamento dos portões. A EEEM CIE Áttila de Almeida Miranda atende cerca de 380 eleitores.





Pela regra eleitoral, quem já está na fila no horário de encerramento pode receber uma senha e exercer o voto. Segundo relatos, mais de 40 senhas foram distribuídas no local, a maioria para idosos desacompanhados.