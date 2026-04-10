Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor

Priorizar momentos de descanso e lazer é fundamental para fortalecer a saúde mental Crédito: Shutterstock

saúde mental é fundamental para garantir uma vida com mais qualidade, pois influencia diretamente a forma como as pessoas percebem o mundo, lidam com as emoções e enfrentam situações difíceis. Segundo a psicóloga Ramone Kramer, da Rede Meridional, quando a saúde mental está preservada, é possível administrar melhor o estresse , manter relações saudáveis, trabalhar com equilíbrio e sentir maior satisfação com a própria vida.

“Uma mente saudável favorece a construção de vínculos afetivos mais seguros, melhora a comunicação e fortalece a capacidade de enfrentar desafios sem se sentir constantemente sobrecarregado. Além disso, mente e corpo estão profundamente conectados: o equilíbrio emocional contribui para hábitos mais saudáveis, como boa alimentação, sono adequado e prática de atividades físicas”, explica.

Cuidar da saúde mental traz diversos benefícios, incluindo melhor regulação das emoções, redução de ansiedade e estresse, maior clareza na tomada de decisões, relações interpessoais mais saudáveis, aumento da autoestima, mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional e maior capacidade de enfrentar desafios. Por outro lado, negligenciar esse cuidado pode gerar impactos negativos tanto psicológicos quanto físicos, como ansiedade, depressão, insônia, cansaço constante, irritabilidade, dificuldade de concentração, isolamento social e queda no desempenho profissional ou acadêmico. Problemas emocionais prolongados também podem contribuir para o desenvolvimento de doenças físicas, incluindo problemas cardiovasculares, dores crônicas e alterações no sistema imunológico.

De acordo com Ramone, práticas simples no dia a dia podem fortalecer a saúde mental, como manter uma rotina equilibrada, priorizar momentos de descanso e lazer, cultivar relações saudáveis, praticar atividades físicas regularmente, reservar tempo para o autocuidado, estabelecer limites e buscar ajuda profissional quando necessário. A atividade física, em especial, tem papel essencial, pois durante o exercício o organismo libera substâncias como endorfinas e serotonina, que promovem sensação de bem-estar, reduzem o estresse, melhoram o humor, aumentam a disposição, fortalecem a autoestima e contribuem para um sono de qualidade.

É importante também ficar atento a sinais de que é necessário procurar ajuda profissional, como tristeza persistente, sensação de vazio, ansiedade intensa ou constante, mudanças significativas no sono ou no apetite, dificuldade para realizar atividades do dia a dia, esgotamento emocional e isolamento social.

“Quando esses sinais interferem na rotina e na qualidade de vida, buscar apoio psicológico se torna essencial. Além disso, alguns hábitos simples podem contribuir significativamente para o equilíbrio emocional, como praticar gratidão, reduzir o excesso de estímulos digitais, manter uma alimentação equilibrada, dormir bem, compartilhar sentimentos com pessoas de confiança, reservar momentos para atividades prazerosas e investir no autoconhecimento”, esclare a psicóloga.