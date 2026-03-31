Higiene do sono: 8 dicas essenciais para acabar com a insônia

1. Rotina de sono: é importante estabelecer uma hora regular para dormir e acordar todos os dias, mesmo nos finais de semana. Isso ajuda a regular o relógio interno do seu corpo e facilita o adormecimento.

2. Ambiente propício: seu quarto deve ser um ambiente tranquilo, escuro e silencioso. Por isso, invista em uma boa cama, travesseiro e roupa de cama confortáveis e mantenha a temperatura do quarto amena.

3. Evite a exposição a muita claridade antes de dormir: a exposição à luz intensa, principalmente a luz azul emitida por dispositivos eletrônicos, pode afetar a produção de melatonina, o hormônio do sono. Evite usar esses dispositivos pelo menos uma hora antes de dormir.

4. Evite alimentos estimulantes antes de dormir: igualmente, a cafeína, álcool e alimentos pesados podem interferir na qualidade do sono. Assim, é bom reduzir o consumo desses alimentos nas horas que antecedem o seu horário de dormir.

5. Pratique atividades relaxantes antes de dormir: estabeleça uma rotina leve antes de ir para a cama. Isso pode incluir a leitura de um livro, ouvir música suave, tomar um banho quente ou praticar técnicas de relaxamento, como meditação.

6. Faça exercícios físicos regularmente: a prática de atividade física durante o dia pode ajudar a melhorar a qualidade do sono. Evite, porém, realizar modalidades mais intensas próximo ao seu horário de dormir

7. Evite sonecas longas durante o dia: se precisar tirar uma soneca, opte por períodos curtos, de até 30 minutos, e evite fazê-las muito próximas ao horário de dormir.

8. Mantenha a cama apenas para dormir: evite utilizá-la para realizar atividades como: trabalhar, estudar ou assistir TV. Sendo assim, a cama deve ser associada ao descanso e ao sono, para que seu cérebro entenda a hora de dormir quando você se deitar.

