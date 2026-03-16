Quem tem diabetes pode comer fruta? Veja as melhores opções

O consumo adequado de frutas traz vários benefícios clínicos. Crédito: Shutterstock

O diabetes mellitus é uma doença crônica caracterizada pelo aumento de glicose no sangue. Esta alteração ocorre por falta completa da produção de insulina , como ocorre no diabetes tipo 1 , ou redução da produção e/ou ação da insulina no corpo, que ocorre no diabetes mellitus tipo 2 . "A insulina é o hormônio responsável por permitir a entrada de glicose nas células pra gerar energia. A persistência da glicose elevada por mau controle da doença leva a complicações crônicas como alteração do funcionamento dos rins , alteração visual, alteração de circulação, alteração dos nervos e aumento do risco de doenças cardíacas ", explica a endocrinologista Iara do Vale, da Unimed Sul Capixaba.

Os sintomas clássicos do diabetes incluem sede constante, vontade frequente de urinar , fome excessiva, perda de peso sem causa aparente, cansaço e visão embaçada . Também podem ocorrer infecções recorrentes e dificuldade de cicatrização. Segundo o Ministério da Saúde, esses sinais podem surgir rapidamente no tipo 1, enquanto no tipo 2 muitas vezes aparecem de forma lenta ou podem nem ser percebidos inicialmente, sendo detectados apenas em exames.

A endocrinologista Iara do Vale explica quais são as melhores frutas a serem consumidas Crédito: Divulgação

O diabetes pode provocar alterações cutâneas como infecções frequentes na pele, feridas que demoram a cicatrizar e coceiras Iara do Vale - Endocrinologista

A médica conta que além disso, algumas pessoas podem apresentar manchas escurecidas e espessadas em regiões como pescoço e axilas, conhecidas como acantose nigricans, frequentemente associadas à resistência à insulina. "Essas manifestações podem funcionar como sinais de alerta clínico para investigação metabólica".

Pode comer frutas?

A endocrinologista explica que pessoas com diabetes podem consumir frutas e elas devem fazer parte da alimentação saudável. "A recomendação das orientações nutricionais para diabetes é priorizar alimentos naturais, ricos em fibras e com menor processamento, pois as fibras ajudam a reduzir a velocidade de absorção da glicose. O cuidado deve ser com a quantidade e com a forma de consumo, dando preferência à fruta inteira em vez de sucos, que concentram açúcar e reduzem o teor de fibras", diz Iara do Vale.

O consumo adequado de frutas traz vários benefícios clínicos. As fibras presentes ajudam a controlar a resposta glicêmica após as refeições. "As vitaminas e antioxidantes contribuem para a proteção cardiovascular, já que pessoas com diabetes têm maior risco de doenças do coração. Além disso, as frutas auxiliam na saciedade, no funcionamento intestinal e na manutenção de um padrão alimentar equilibrado, fatores considerados essenciais no controle da doença".