Pode tomar vacina da gripe se estiver gripado? Entenda

A vacina da gripe tem duração que varia entre 6 a 12 meses Crédito: Shutterstock/ Ground Picture

É comum que as pessoas tenham dúvidas sobre a vacina da gripe , e uma das mais recorrentes é se pode tomar o imunizante se a pessoa estiver com alguns sintomas da doença. A vacina é importante porque ajuda o corpo a desenvolver imunidade contra os principais vírus causadores da gripe, como o Influenza A, incluindo subtipos H1N1 e H3N2, e Influenza B.

O clínico geral e geriatra, Luciano Magno Rodrigues Ribeiro, afirma que somente deve-se evitar a vacinação quando se está com quadro febril, mas em casos leves não há contraindicação. “Resfriados e quadros leves não são contraindicações para a vacina de gripe e não devemos perder a oportunidade de vacinar esse indivíduo”, afirmou.

Inclusive se a febre ceder completamente, por um período de, pelo menos 48 horas, o indivíduo poderá ser vacinado, desde que não apresente sinais de gravidade da gripe, avaliou o médico da Rede Meridional.

Ribeiro explica que a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório causada pelo vírus da Influenza, que tem quatro tipos distintos: A, B , C e D, sendo que as cepas A e B são as responsáveis pelas maiores infecções em seres humanos. “A vacina é de extrema necessidade, pois é a única forma de prevenir as manifestações graves da doença, sendo necessária a imunização preventiva com o intuito de evitar até mesmo consequências graves, como a morte”, alertou.

O especialista, lembra ainda, que embora seja difícil, a vacina pode causar algumas reações alérgicas (principalmente se a pessoa tiver alérgica grave a ovo).

Luciano Magno Rodrigues Ribeiro explica sobre a importância da vacina da gripe Crédito: Divulgação

Algumas pessoas podem apresentar reações febris, dores no corpo, dor de cabeça, sentir febre, calafrios, e até transpirar mais que o normal após a vacina. Porém, normalmente são sintomas leves e transitórios Luciano Magno Rodrigues Ribeiro - Clínico geral

A vacina precisa de um tempo hábil para realizar a estimulação do sistema imunológico e criar os anticorpos, e que até que isso aconteça, existe a possibilidade do indivíduo ser infectado pelo vírus da gripe.