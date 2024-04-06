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Musculação na adolescência: veja as vantagens e os cuidados necessários

Abdômen definido do filho do craque Cristiano Ronaldo chamou atenção sobre treino intenso em crianças e adolescentes. Entenda quais são atividades recomendadas para cada faixa etária

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2024 às 11:29
Cristiano Ronaldo e o filho na academia
Cristiano Ronaldo e o filho na academia Crédito: Reprodução @cristianoronaldo
A foto do filho de Cristiano Ronaldo, de 13 anos, exibindo um abdômen definido, gerou controvérsia na web sobre a prática de exercícios físicos intensos em crianças.  Mas será que a prática de musculação por adolescentes pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento fisiológico? Quando realizada corretamente, a musculação pode trazer benefícios, incluindo o ganho de força.
O educador físico Eduardo Netto, da Bodytech, diz que os benefícios de praticar exercícios desde cedo são enormes para o desenvolvimento motor, redução de doenças, fortalecimento muscular, controle de peso, melhora da postura, entre outros. Porém, ele explica que há atividades apropriadas de acordo com a faixa etária.
As crianças pequenas e em idade pré-escolar (aproximadamente de 3 a 5 anos) devem ser fisicamente ativas durante o dia com atividades adequadas para o seu desenvolvimento, podem correr, dançar e participar de jogos que promovam o movimento.
A partir dos 6 até os 12 anos já podem fazer até 60 minutos de atividade física moderada por dia, como, futebol, basquete, ginástica, natação, entre outros exercícios que fortaleçam os músculos e os ossos pelo menos 3 dias por semana. Já os adolescentes e jovens, de 13 anos em diante, podem fazer tudo, inclusive treinamento de força e exercícios de resistência, sempre com orientação adequada de profissional para evitar lesões.

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“Os pais podem e devem incentivar um estilo de vida ativo e saudável para as crianças e jovens, desde que não excedam e ofereçam opções de atividades variadas e divertidas, praticada de forma segura e adequada à idade. Hoje em dia o comportamento sedentário tem se tornado mais comum entre crianças e adolescentes do que o interesse por exercícios, devido ao ‘mundo tecnológico’, onde gastam muito tempo de exposição à tela e mudanças nos padrões de vida”, revela. Ele ressalta que a atividade física é extremamente importante para esses jovens, mas devem ser feitas de forma segura, com acompanhamento profissional, nutricional e de forma prazerosa, respeitando os limites e necessidades dos jovens.

Veja os riscos 

Os riscos da pressão psicológica e de lesões físicas com os treinamentos intensos podem ocasionar lesões graves, depressão, fadiga, dificuldade para dormir, mudanças de humor, para citar alguns malefícios de não impor limite, revela o educador físico Eduardo Netto.
Outro fator primordial é a importância da nutrição adequada. As vantagens da atividade física podem ser maximizadas quando combinado com uma dieta balanceada. “Boa alimentação, hidratação, descanso e supervisão adequada garantem bons resultados e segurança durante o exercício ou esportes, principalmente para crianças e adolescentes”.
A importância da participação dos pais na promoção de um estilo de vida ativo e saudável para as crianças é essencial. “É importante lembrar que os filhos se espelham nos pais. Se os adultos da família se alimentam bem e são ativos, inclusive nos momentos de lazer, as chances de as crianças adotarem esses comportamentos são maiores”, orienta o treinador.

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