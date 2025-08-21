Minoxidil oral? Veja o que foi apresentado em congresso para tratar o cabelo

O encontro incluiu aulas de dermatologistas renomados mundialmente na área de tricologia Crédito: Shutterstock

Dermatologistas especialistas em cabelo e couro cabeludo se reuniram em Chicago (EUA), no congresso Hair Health Summit, para discutir os avanços mais recentes em diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças capilares. O encontro incluiu aulas de dermatologistas renomados mundialmente na área de tricologia, além de apresentar novidades científicas e clínicas.

A dermatologista Emilly Neves, que participou do evento, conta que o grande diferencial é que ele apresenta pesquisas inéditas, medicamentos em desenvolvimento, novos métodos diagnósticos e atualizações sobre condutas já utilizadas no dia a dia. "É um espaço onde a ciência e a prática clínica se encontram, trazendo o que há de mais atualizado em saúde capilar".

Uma das principais novidades apresentadas foi o novo minoxidil oral que está em estudo nos Estados Unidos. O remédio - usado principalmente para tratar a queda de cabelo e estimular o crescimento capilar - já é conhecido na forma tópica, em loção ou espuma, aplicado diretamente no couro cabeludo. "A versão oral foi criada para tratamento da hipertensão arterial e vem sendo usada manipulada e em doses muito baixas para estimular o cabelo. Esta medicação disponível hoje tem um pico de ação após a ingestão e vai reduzindo seu efeito ao longo do dia", diz a médica.

o impacto do sobrepeso e da obesidade na saúde capilar. O excesso de gordura corporal geralmente é acompanhado de resistência à insulina, que reduz a circulação sanguínea na pele e diminui a entrega de nutrientes aos fios. "Isso também aumenta a produção de hormônios androgênicos, como testosterona e DHT - que estão diretamente ligados à Também foi muito discutido. O excesso de gordura corporal geralmente é acompanhado de resistência à insulina, que reduz a circulação sanguínea na pele e diminui a entrega de nutrientes aos fios. "Isso também aumenta a produção de hormônios androgênicos, como testosterona e DHT - que estão diretamente ligados à alopecia androgenética ".

Emilly Neves conta as novidades apresentadas no congresso Crédito: Divulgação/ Emilly Neves

Como consequência, vemos cabelos mais fracos, finos e quebradiços, queda e aceleração das falhas da calvície. É importante manter uma alimentação balanceada e realizar atividade física para ter uma boa saúde capilar Emilly Neves - Dermatologista



Outra abordagem foi que a calvície e o afinamento progressivo dos fios deixam áreas do couro cabeludo mais expostas à radiação UV, o que pode causar queimaduras solares e aumentar o risco de câncer de pele. "Quando há falhas ou diminuição da quantidade dos fios, a pele da cabeça fica mais exposta à radiação ultravioleta, aumentando o risco de câncer de pele nessa região".

As orientações gerais incluem: Tratar adequadamente a queda de cabelo para manter a densidade capilar. Usar filtro solar em spray ou loção específicos para o couro cabeludo. Usar bonés ou chapéus em exposição prolongada ao sol. Manter acompanhamento dermatológico regular.