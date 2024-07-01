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Jejum

Maíra Cardi: é seguro ficar dias sem comer? Nutricionista explica

Nutricionista alerta que jejuns longos podem causar uma série de complicações na saúde

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2024 às 15:47
Maíra Cardi
Maíra Cardi contou que já estava três dias sem comer nada, apenas bebendo água Crédito: Reprodução @mairacardi
Na sexta-feira (28), Maíra Cardi contou que já estava três dias sem comer nada, apenas bebendo água, e planejava permanecer assim por cinco dias. "Estou de jejum, apenas tomando água, desde terça-feira. Três dias. Serão cinco desta vez", escreveu ela nos stories do Instagram, na legenda da foto de um prato vazio.
A influenciadora digital não revelou se está fazendo o jejum por motivos de saúde, de emagrecimento ou com fins religiosos.
A nutricionista Juliana Vieira alerta que jejuns longos podem causar uma série de complicações. "Não é seguro jejum de 5 dias. Quando o acesso à comida é limitado por muito tempo, a pessoa pode sofrer com fraqueza muscular, falta de concentração, hipoglicemia, desmaios, desnutrição nos casos mais graves pode causar hipotensão e perda de eletrólitos, o que pode causar arritmias cardíacas, redução das proteínas e diminuição do tamanho dos órgãos, incluindo o cérebro", enfatiza.
Juliana explica que uma pessoa consegue ficar sem se alimentar por um longo período, mas isso não significa que seja seguro ficar sem comer até o limite. "Uma pessoa saudável pode ficar sem comer por aproximadamente 3 semanas, mas isso não significa que seja seguro ou recomendado ir até esse limite", comenta.
A profissional diz que os jejuns por um curto período, como 12 a 24 horas, já são recomendados. "Pode trazer benefícios para o corpo. Eu sou a favor de um jejum intermitente consciente. Existem vários tipos de jejum e feito para ter benefícios metabólicos, emagrecimento, para o câncer que é realizado provocando a autofagia das células. Independente dos motivos, é preciso lembrar que passar muitas horas sem comer pode provocar riscos à saúde".
Juliana Vieira diz que uma alimentação equilibrada é a chave do emagrecimento. "Comida de verdade, rica em proteínas. Em quantidade suficiente para te saciar. Quanto mais delas você atingir, melhor a refeição".

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