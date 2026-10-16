DIU ou Implanon: qual a diferença e qual método é o melhor?

Os métodos contraceptivos não são a mesma coisa. Ambos pertencem à mesma categoria de métodos de longa duração, mas são inseridos em locais diferentes e funcionam de maneiras distintas.





O DIU é colocado dentro do útero. Existem dois tipos principais: o DIU de cobre, que não contém hormônios, e o DIU hormonal, que libera levonorgestrel. O Implanon, por sua vez, é um pequeno bastão de plástico colocado sob a pele do braço, geralmente com anestesia local, que libera continuamente o hormônio etonogestrel.

“O DIU de cobre atua dentro do útero e não interfere hormonalmente no organismo. O implante é colocado no braço e libera um progestagênio que impede a ovulação. São estratégias diferentes para alcançar o mesmo objetivo: evitar uma gravidez não planejada”, afirma o especialista.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a duração dos DIUs varia conforme o modelo: os de cobre duram de dez a 12 anos, enquanto os hormonais permanecem eficazes entre três e oito anos.





O implante de etonogestrel tem duração de até três anos, aponta o Ministério da Saúde. Após esse período, precisa ser retirado e, caso a pessoa deseje continuar utilizando o método, um novo implante deve ser colocado.