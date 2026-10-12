DIU hormonal funciona para endometriose? Entenda o tratamento

Para reduzir a inflamação e a velocidade com que as lesões crescem, o bloqueio hormonal é um dos principais recursos. O hormônio pode vir de várias formas: DIU, via oral ou anel vaginal. "A questão do DIU é uma ampliação, é mais uma opção", diz a ginecologista, que lembra que o tratamento é muito individualizado.





O hormônio liberado pelo DIU provoca uma atrofia do endométrio, dentro e fora do útero, e reduz o estímulo hormonal nas lesões. "Se diminui o estímulo hormonal, diminui a inflamação e ajuda na dor", explica a médica.





Entre as vantagens do DIU, ela cita não exigir rotina diária, o que ajuda adolescentes que esquecem a pílula, e durar no mínimo cinco anos. Também tem menos efeito na libido e não causa as alterações gastrointestinais que algumas mulheres sentem com o hormônio oral.

Apesar do nome parecido, o DIU de cobre, disponível no SUS como método contraceptivo, é diferente do hormonal: não libera hormônio e, por isso, não tem efeito sobre a endometriose.





De acordo com a médica, pode até piorar o quadro: "Piora significativa da dor e piora das lesões. Progressão das lesões de forma importante." A piora costuma ser nítida, e a maioria das mulheres acaba retirando o dispositivo. Para quem é atendida na rede pública, a ginecologista cita o bloqueio hormonal oral como uma opção.





Vale lembrar que o bloqueio hormonal não impede a doença de crescer, mas ela cresce mais devagar. Por isso, mesmo sem dor, é preciso manter o acompanhamento, em geral com exame de imagem uma vez por ano. E ele não age sozinho. Para ilustrar, a ginecologista recorre ao futebol: "O tratamento da endometriose é um jogo de futebol. Eu sou a goleira. Eu posso estar fazendo a partida da minha vida, pegando todas as bolas [...] Mas mesmo assim eu perdi a partida. [...] O jogo não depende só da minha atuação."





O tratamento, completa, depende de vários outros fatores que, juntos ao bloqueio, fazem a mulher ficar bem. A base é a mudança de hábitos: alimentação, atividade física regular e suplementação anti-inflamatória.





No caso de Maria, o caminho não passou pelo DIU. Para parar o sangramento, ela tomou um anticoncepcional oral, mas suspendeu a pílula com um mês e meio, após reações adversas intensas. Hoje usa um remédio que age na coagulação durante a menstruação, aliado a acompanhamento nutricional, vitaminas e atividade física. "Já tivemos melhoras tanto no quadro de dor quanto no sangramento", conta a mãe. O fluxo continua intenso, mas já está mais controlado.