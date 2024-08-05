Confira os 10 produtos de beleza mais vendidos na Amazon

Seleção de produtos de beleza mais vendidos na Amazon Crédito: Divulgação

Confira! Os cuidados diários para manter a pele saudável são fundamentais. E a rotina de skincare possui etapas que devem incluir, no mínimo, a limpeza, a hidratação e a proteção solar . E, na seleção de produtos mais vendidos na Amazon, feita na semana do dia 05 de agosto de 2024, destaque para os cremes de hidratação . O produto evita o ressecamento da pele e ajuda a preservar as funções da barreira cutânea, que protege a pele contra as agressões externas, como a poluição, as variações no clima, os vírus e as bactérias. A seleção ainda conta com produtos para cuidar do cabelo e muito mais.

Confira a seleção

Elseve Óleo Extraordinário, de L'Oréal Paris

Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fios Crédito: Divulgação

Óleo de tratamento para todos os tipos de cabelos. Oferece mais nutrição, maciez e brilho intenso aos fios. O produto traz a combinação especial de 6 micro-óleos de flores preciosas da natureza, que deixam os fios profundamente nutridos, protegidos de fontes de calor e suaves ao pentear. Tudo isso em uma composição super leve, rica em ingredientes de alta performance e livre de gordura. Sua fórmula inovadora e condicionante ainda traz o ativo Óleo Extraordinário, que promove tratamento profissional e multiuso para o seu cabelo, podendo ser usado com os fios molhados ou secos.

Óleo de Banho, de Nivea

É formulado com 55% de óleos naturais, limpa e hidrata o corpo Crédito: Divulgação

Sabonete líquido para todos os tipos de pele. É formulado com 55% de óleos naturais, limpa e hidrata o corpo. Ele forma uma espuma cremosa, que proporciona toque sedoso e uma higienização eficiente. Seu uso deixa o corpo delicadamente perfumado e você se sente renovado em todos os banhos.

Máscara Capilar Morte Súbita, da Lola Cosmetics

Recupera as pontas duplas, hidrata e dá brilho e a suavidade Crédito: Divulgação

Máscara de hidratação para cabelos danificados. Recupera as pontas duplas, hidrata e dá brilho e a suavidade. Conta com ingredientes naturais que fortalecem a estrutura dos fios contra a quebra e protegem os cabelos dos danos causados pelo calor e exposição aos raios ultravioletas. O creme tem nutrientes que resgatam a hidratação natural da fibra capilar, o brilho e a suavidade dos fios.

Loção Hidratante Corporal, da CeraVe

Conta com textura fluida e de rápida absorção Crédito: Divulgação

Loção hidratante para peles secas ou ressecadas. Conta com textura fluida e de rápida absorção que nutre completamente, recupera a hidratação e o viço natural da pele. A loção restaura a barreira natural da pele, não obstrui os poros e melhora a elasticidade e vitalidade. Sua fórmula é ideal para ajudar a reter a umidade e garantir uma pele macia e completamente hidratada por até 24 horas

Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena

O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas Crédito: Divulgação

Hidratante facial para todos os tipos de pele. Ele preenche instantaneamente com duas vezes mais hidratação enquanto controla e reduz a oleosidade. O produto reequilibra o nível de hidratação da pele por até 48 horas, sem obstruir os poros, além de conservar a barreira natural contra o ressecamento. Com textura water gel, proporciona uma sensação refrescante e leve para a sua pele com rápida absorção, indicado até mesmo para as peles oleosas, que deixa o rosto macio e suave imediatamente após o uso.

Protetor Sun Fresh Derm Care FPS 70, de Neutrogena

Ele proporciona uma solução altamente eficaz contra o brilho excessivo Crédito: Divulgação

Protetor solar para peles mistas e oleosas. Protege dos raios UVA e UVB, sem deixar sensação pegajosa no rosto graças à textura ultraleve e sequinha. Ele proporciona uma solução altamente eficaz contra o brilho excessivo enquanto garante alto fator de proteção. Possui textura ultraleve é rapidamente absorvida, garantindo o controle de oleosidade por 12 horas. A exclusiva tecnologia Helioplex XP oferece muito alta proteção ampla e eficaz contra os raios UVA, UVB e ajuda a proteger contra a luz visível. Ideal para prevenir manchas, envelhecimento e outros problemas de pele causados pela exposição solar.

Creme Hidratante, de Cetaphil

Protege contra os cinco sinais da pele sensível Crédito: Divulgação

O creme foi reformulado e conta com niacinamida, pantenol e glicerina hidratante. Ajuda a melhorar a resistência da pele sensível. Enriquecido com óleo de amêndoas doces, este creme de uso diário é clinicamente comprovado para proporcionar uma hidratação intensa e duradoura por 48 horas. Protege contra os cinco sinais da pele sensível: aspereza, desconforto, repuxamento, ressecamento e barreira cutânea enfraquecida.

Gel de Limpeza GL-01 , da Principia

Produtos de beleza mais vendidos da Amazon Crédito: Divulgação

Indicado para todos os tipos de pele. Deixa a face livre de impurezas e controla a oleosidade. O produto apresenta uma formulação completa, contendo 13% de Tensoativos, 2% de Ácido Salicílico e 5% de Glicerina que proporciona uma higienização eficaz da pele, melhorando o viço e reduzindo os cravos e espinhas. Além disso, a presença da Glicerina na formulação proporciona hidratação, deixando a pele macia e suave ao toque.

Protetor Labial Med Repair FPS15, de Nivea

Ele hidrata e regenera os lábios ressecados e machucados Crédito: Divulgação

Protetor labial para todas as estações. Ele hidrata e regenera os lábios ressecados e machucados. O Protetor Labial NIVEA Med Repair FPS15 conta com fórmula cremosa, enriquecida com óleos naturais de Jojoba e Abacate, além de Vitamina E e Pantenol que protege os lábios dos efeitos nocivos do sol e agressões externas para aspecto saudável e macio. É dermatologicamente testado. Livre de Óleo Mineral.

Hada Labo Tokyo Gokujyun Oil Cleasing

Óleo de limpeza para todos os tipos de pele Crédito: Divulgação

Óleo de limpeza para todos os tipos de pele, inclusive mistas e oleosas. Ele remove impurezas e maquiagem, inclusive à prova d’água, do rosto sem prejudicar a hidratação natural. É formulado com tecnologia japonesa, enriquecido com Ácido Hialurônico e Óleos de Jojoba e Oliva, para uma limpeza eficiente e intensa hidratação, sem deixar o toque pegajoso - já que proporciona equilíbrio da oleosidade durante o uso.