Como evitar gordura no fígado? Veja os principais sinais da condição

Na maior parte dos casos,, com sintomas inespecíficos. Ozilia Daros explica que, nos quadros leves, não há sinais claros, e o diagnóstico costuma ocorrer em exames de rotina, como a ultrassonografia abdominal. “Quando há manifestação clínica, os sintomas podem incluir, mas não são exclusivos da doença, o que pode dificultar a identificação precoce”.