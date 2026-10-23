Flamengo perde três pênaltis, perde para o Estudiantes e está eliminado da Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ, E EM SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Estudiantes está na final da Copa Libertadores 2026. O time argentino jogou com um a menos desde o início do segundo tempo, se fechou e venceu o Flamengo por 3 a 2 nos pênaltis, no Maracanã, depois de um novo empate por 0 a 0 no tempo normal mesmo resultado que o jogo da ida.
O Estudiantes enfrentará o Palmeiras na final nesta quarta-feira (21), o time paulista venceu o Fluminense também nos pênaltis. A grande decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, no Uruguai.
Nos pênaltis, Muslera brilhou. O goleiro do Estudiantes defendeu as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique para garantir a vaga depois da igualdade no tempo regulamentar. Nos 90 minutos, o Estudiantes adotou postura defensiva desde os 4 minutos do segundo tempo, quando Baltasar Rodríguez levou o segundo amarelo, e o Fla não conseguiu furar o bloqueio.
Em uma das cobranças do time argentino, Cetré escorregou, tocou com os dois pés na bola e marcou. A cobrança teve que ser repetida, e o atacante do Estudiantes isolou esta foi a única cobrança desperdiçada pelos argentinos.
O Estudiantes volta à final pela primeira vez desde 2009, quando conquistou seu último título. O time argentino vai em busca do penta na competição, também tendo vencido em 1968, 1969 e 1970.
Eliminado, o Rubro-Negro terá apenas a disputa do Brasileirão até o final do ano. No torneio nacional, a equipe de Leonardo Jardim lidera com 67 pontos, um à frente do Palmeiras.
PÊNALTIS
Flamengo: Arrascaeta (marcou); Jorginho (perdeu); Lucas Paquetá (perdeu); Léo Pereira (marcou); Bruno Henrique (perdeu)
Estudiantes: José Sosa (marcou); Cetré (perdeu); Mancuso (marcou); Palacios (marcou)
E OS 90 MINUTOS?
O Flamengo começou com mais posse de bola, perdeu chances com Pedro e Carrascal, e viu o Estudiantes levar muito perigo para Rossi. Após cobrança de escanteio e desvio de González Pírez, Marcos Rojo finalizou da pequena área, e o goleiro flamenguista reagiu rápido para fazer um milagre na sobra, Alex Sandro tirou dos pés de Rojo e mandou pela linha de fundo. Pouco depois, Baltasar Rodríguez arriscou de longe, e Rossi desviou antes da bola triscar na trave.
Antes da pausa para hidratação, o Rubro-Negro respondeu em bela jogada trabalhada e, após toque de calcanhar de Pedro, Emerson Royal foi bloqueado no último segundo. Depois da pausa, o jogo esfriou, e a única chance perigosa foi um chute cruzado de Pedro que Carrascal quase alcançou sozinho na segunda trave. Antes do intervalo, o Estudiantes ainda perdeu Joaquín Correa, que sentiu dores e deu lugar a Tiago Palacios.
O Flamengo voltou para o segundo tempo e aumentou a pressão quando o Estudiantes ficou com um jogador a menos. Aos 4 minutos, Baltasar Rodríguez cometeu falta em Samuel Lino e levou o segundo amarelo, deixando os argentinos com dez em campo na cobrança da falta, Paquetá arriscou no gol e exigiu boa defesa de Muslera. Com desvantagem numérica, o Estudiantes se fechou e passou a fazer mais faltas, enquanto o Rubro-Negro aumentou ainda mais sua posse de bola, mas não conseguia furar o bloqueio.
O Rubro-Negro seguiu dominando a posse de bola, mas não conseguia passar pela retranca argentina. Na principal chance, já aos 36 minutos, Paquetá achou ótimo passe por cima para Plata, que viu Muslera crescer no lance e cabeceou para defesa do goleiro. Pouco depois, Paquetá cabeceou na primeira trave e tirou tinta da trave. Praticamente no último lance, o Estudiantes teve finalização para fora.
FLAMENGO
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Bruno Henrique), Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Arrascaeta), Samuel Lino (Plata) e Pedro (Joaquín Freitas). T.: Leonardo Jardim.
ESTUDIANTES
Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo (Tomás Palacios) e González Pírez; Ezequiel Piovi e Alexis Castro (José Sosa); Joaquin Burgos (Cetré), Joaquín Correa (Tiago Palacios) e Baltasar Rodríguez; Guido Carrillo (Gaich). T.: Alexander Medina.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)
VAR: Antonio García (URU)Gols: -Cartões amarelos: Santiago Núñez, González Pírez, Ezequiel Piovi e Baltasar Rodríguez (EST)
Cartão vermelho: Baltasar Rodríguez (EST)