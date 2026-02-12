Carnaval 2026: 5 dicas de dermatologista para manter a pele saudável na folia

Dicas para manter a pele saudável
- A combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações. Essas áreas, quando expostas ao sol sem proteção adequada, ficam mais suscetíveis a manchas, escurecimento e queimaduras solares.
- Proteção solar: o uso correto do protetor é indispensável antes e durante a folia
- A hidratação é um passo essencial nos dias de folia
- O uso de talco líquido ou produtos antiatrito nas regiões mais sensíveis
-No fim do dia, a pele precisa de atenção especial, principalmente na remoção da maquiagem.
20 produtos para cuidar da pele no carnaval
- Silk Hidration Air Soft, da Hawaiian Tropic. Protetor solar com óleo de coco e manteiga de karité, oferece um toque de seda, garantindo não apenas a proteção contra os raios UVA e UVB, mas também mantendo a pele macia e hidratada por até 12 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Angel Plast Creme Facial, de Catharine Hill. Com fórmula inovadora, o creme promove hidratação profunda, deixando a pele com um toque aveludado e macio, enquanto auxilia na reparação cutânea e na recuperação dos danos causados pelo dia a dia. Além disso, melhora a textura da pele e conta com ativos de ação antiacne, antirrugas e clareadora. (COMPRE NA AMAZON)
- Amilia Talco Líquido, de TheraSkin. Para prevenir e reparar a pele com assaduras por atrito. O multirreparador alivia desconfortos, absorvendo a umidade da pele, reduzindo irritações, coceiras e vermelhidão, suavizando a pele. Promove uma sensação de frescor e toque aveludado. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Água Micelar Hydro Boost Bifásica, de Neutrogena. Limpa, tonifica e remove 99% da maquiagem à prova d'água sem esforço e sem deixar resíduo oleoso. Sua fórmula suave contém ácido hialurônico para hidratação da pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Ureadin Cream 10, da Isdin. Creme hidratante intensivo com textura suave e irresistível. Formulado para combater o ressecamento em peles secas e sensíveis, proporciona hidratação profunda e duradoura. Por conta da ureia, ingrediente estrela da formulação, ele reforça a elasticidade da pele e promove sensação imediata de leveza e conforto. (COMPRE NA AMAZON)
- Bronze Bliss Drops, da Kiko Milano. Hidratante líquido com efeito bronzeador dourado sutil e acabamento perolado. Sua fórmula é leve e promove brilho natural, aspecto saudável e uniforme, além de nutrir a pele durante o uso.
- Demaquilante Bifásico, da Dermotivin. Com aloe vera, ginseng e extratos botânicos de chá verde, o demaquilante possui uma fórmula bifásica e sem oléo que remove a maquiagem resistente, deixando uma sensação de pele hidratada. Além disso, não obstrui os poros e remove todos os tipos de maquiagem, até mesmo rímel à prova d'água. (COMPRE NA AMAZON)
- Gel Creme de Rápida Absorção, de Cetaphil. Combina a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e refrescante. Com sua fórmula enriquecida com Aloe Vera e Alantoína, ajuda a reduzir a sensação de irritação e desconforto associada à pele muito seca e descamativa.
- Hidratante Desodorante Crème Riche Madeleine 862, de O.U.i. Sua textura rica e envolvente proporciona hidratação intensa, rápida absorção e proteção contra o ressecamento, deixando a pele macia, nutrida e perfumada por mais tempo. Inspirado na perfumaria francesa, traz alta concentração de fragrância com notas doces e sensuais de Rum, Tuberosa e Vanilla. (COMPRE NA AMAZON)
- Bastão Antiatrito, da Sallve. Hidratante em bastão para prevenção e tratamento de assaduras. Tem ação hidratante e forma um filme que diminui a fricção entre as pernas, dobras de pele, a roupa e a pele, e outros potenciais atritos. Com ativos calmantes e reparadores também agem nas regiões já sensibilizadas, auxiliando no processo de recuperação e acalmando a pele imediatamente. É resistente ao suor e não deixa a pele esbranquiçada nem pegajosa. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Bálsamo Hidratante para Mãos, Pés e Cotovelos, da Casa da Alma. Entre os ativos de destaque estão os hidrolatos de rosa e patchouli, que acalmam e suavizam a pele; o Physalis angulata, com ação anti-inflamatória, redutora de vermelhidão e coceira, atuando de forma semelhante ao corticoide, porém sem efeitos colaterais; a guaçatonga, que estimula a regeneração dos tecidos epiteliais; além do angico branco, alteia e fava d’anta, que auxiliam na hidratação profunda.
- Pernas Cansadas, da Raavi. Traz como ingredientes a Centella Asiática, que ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos e melhorar a circulação, enquanto a Arnica atua como um poderoso anti-inflamatório natural, reduzindo dores e hematomas leves. Para o alívio imediato, o Mentol e a Cânfora promovem um resfriamento da pele que "desperta" as pernas instantaneamente. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Derma Toque Seco, de Bepantol. Formulado com alta concentração de Dexpantenol, ele proporciona hidratação intensa e restaura a barreira cutânea. Com uma textura ultraleve, é perfeito para uso em qualquer momento do dia, especialmente em áreas que demandam absorção veloz. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Hidratante Corporal, de Kora beauté. Deixa a pele do corpo macia, hidratada e perfumada, sem deixar o aspecto de “ melecado”. A fórmula traz ativos naturais da Amazônia, como o óleo de jojoba e o óleo de pracaxi, além da aveia coloidal que ajuda aliviar a vermelhidão e forma um filme protetor que evita a perda de água, mantendo a pele hidratada por mais tempo.
- Hidratante Facial Mel.Terapia, de Avatim. Contém ativos ricos em polissacarídeos que promovem a hidratação da pele, através de um mecanismo inteligente de distribuição e retenção de água na derme. Com efeito de longa duração, ele também estimula a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico. O extrato de favo de mel, combinado ao extrato de angico branco, incrementa a ação hidratante desse creme.
- Protetor Solar Hidratante Corporal FPS 60, da Ollie. Hidrata profundamente por 48 horas, deixando a pele com uma textura leve, aveludada e nada pegajosa. Ele faz isso com a combinação da Niacinamida com o Pantenol e a Manteiga de Karité, que juntos nutrem, hidratam, regeneram e fortalecem a pele.
- Creme Hidratante Corporal Flor de Mandacaru, de L’Occitane au Brésil. Sua textura cremosa e de rápida absorção oferece alívio imediato para a pele sensível, garantindo hidratação por até 48 horas e reduzindo o ressecamento desde a primeira aplicação. Enriquecido com extrato concentrado de Mandacaru, típico da Caatinga, ajuda a fortalecer a barreira cutânea e a combater desconfortos como aspereza, ressecamento e sensação de repuxamento. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
- Protect & Hidrata FPS50, de Nivea Sun. Sua fórmula combina alta proteção solar com hidratação profunda, proporcionando um toque seco e absorção rápida. Com FPS 50 oferece uma defesa eficaz contra os raios UVA e UVB, prevenindo o envelhecimento prematuro da pele. (COMPRE NA AMAZON)
- Atoderm Óleo de Banho, da Bioderma. É um óleo com enxágue com alto poder hidratante, indicado especialmente para peles sensíveis, muito secas e/ou irritadas. Sua fórmula é suave e conta com a tecnologia Skin Barrier Therapy, mais os biolipídios vegetais, vitamina PP, mantém a hidratação, protege a pele e fortalece a barreira cutânea. Além disso, ela proporciona 24 horas de hidratação após o banho e acalma a sensação de repuxamento. (COMPRE NA AMAZON)
- Creme Hidratante Instance Baunilha, de Eudora. Possui textura cremosa e perfumação intensa. Conta com Hydracolageno, Colágeno vegetal, que proporciona sensação de firmeza, vitalidade e hidratação profunda por até 48 horas. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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