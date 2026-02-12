Carnaval 2026: 5 dicas de dermatologista para manter a pele saudável na folia

- A combinação de suor excessivo, roupas mais curtas e fricção constante da pele favorece o surgimento de irritações. Essas áreas, quando expostas ao sol sem proteção adequada, ficam mais suscetíveis a manchas, escurecimento e queimaduras solares.

- Proteção solar: o uso correto do protetor é indispensável antes e durante a folia

- A hidratação é um passo essencial nos dias de folia

- O uso de talco líquido ou produtos antiatrito nas regiões mais sensíveis

-No fim do dia, a pele precisa de atenção especial, principalmente na remoção da maquiagem.