7 motivos para incluir verduras na dieta

A vitamina C e o betacaroteno, encontrados no espinafre, são essenciais para manter a pele saudável e jovem. A vitamina C é responsável pela produção de colágeno, o que promove a elasticidade e a firmeza da pele, além de possuir propriedades antioxidantes que protegem contra danos dos radicais livres. Por outro lado, o betacaroteno, convertido em vitamina A no organismo, contribui para a renovação celular, mantendo a pele revitalizada.