6 benefícios da cenoura para a saúde

O consumo regular de cenoura pode ajudar a manter o coração saudável. As fibras e os antioxidantes presentes neste vegetal, como o betacaroteno, ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das mortes que acontecem no Brasil anualmente são decorrentes de doenças ligadas a altos índices de colesterol, o que representa mais de 400 mil óbitos.